Гетьманцев дістався до газу: як підвищення ренти на видобуток позначиться на ціні для споживачів

Майбутній законопроєкт має підняти доходи бюджету та збільшити ціну на природний газ для споживачів

Кінець 2021 року запам’ятався українцям різким стрибком світових цін на природний газ, що доходив у грудні до 2200 доларів за тисячу кубометрів. Все це мало стати причиною неминучого зростання тарифів на послуги ЖКГ та цін на інші товари у 2022 році.

І ось у Верховній Раді з’явився законопроєкт голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, яким пропонується змінити правила гри на ринку.

Опитані "Телеграфом" експерти по-різному оцінили ефект його можливого прийняття.

Максимальна рента підніметься на 40%

Поданий до Верховної Ради 9 лютого законопроєкт №7038 авторства Гетьманцева пропонує різко збільшити ренту за видобуток природного газу в Україні.

Так, якщо зараз із видобутку газу держава отримує максимум 29% від його товарної вартості, то у тексті законопроєкту пропонується встановити його максимум у 69%. При цьому сама вартість палива стягуватиметься за спеціальною формулою, що є найбільшою з трьох варіантів:

середньої митної вартості імпортного газу на кордоні;

вартості газу на європейських газових хабах;

вартості газу на українських біржах

Так, якщо ціна імпортного газу скажімо, становитиме 1100 доларів за 1000 кубів, європейському газовому хабі — 1000 доларів, а на українських товарних біржах 1200 доларів, як база для стягування ренти братиметься вища цифра у 1200 доларів.

Сама рентна ставка залежатиме від ціни на природний газ та глибини залягання природного газу, наприклад, якщо ціна газу 200 доларів, то діятиме ставка у 29%, якщо від 201 до 400 доларів – 39%. Найвища ставка у 69% буде дійсна за ціни палива понад 800 доларів.

При цьому якщо, скажімо, газ було видобуто в нових родовищах, то максимальна ставка рентного платежу обмежується 52% (при нині чинному максимумі в 12%) за тієї ж ціни вище 800 доларів, що, за планом автора законопроєкту, має стимулювати зростання вітчизняного газовидобутку. Однак головною метою явно стане наповнення бюджету, щоправда, на яку саме суму прогнозують зростання рентних платежів, невідомо.

Здобуватимемо, а не закуповуватимемо

На думку економічного експерта Олександра Охріменка, цей законопроєкт є "технічним", оскільки дозволить зрівняти вартість українського та імпортного газу.

Олександр Охріменко бачить позитив від цього законопроєкту

"Хоча законопроект і підвищує рентні платежі на газ, але при цьому дає можливість новим родовищам продавати газ в Україні за ціною імпортного паритету. Теоретично це має стимулювати запускати нові свердловини і збільшувати видобуток газу, який коштуватиме так само, як і той що закуповується за кордоном", — вважає експерт.

За словами співрозмовника "Телеграфа", ідея документа у тому, щоб стимулювати видобуток з нових родовищ за рахунок вищих цін на газ.

Це вб’є газовидобуток

Цілком протилежна позиція у голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, який вважає, що закон просто уб’є власний газовидобуток.

Олег Попенко вважає, що ідеї Гетьманцева вб'ють газодобування в країні

"У держави немає грошей у бюджеті й тому вона шукає нові способи її поповнення. Один з них — це рента на газовидобуток. Таким чином коштом зростання податків ми вбиваємо газовидобуток на корені. Замість того, щоб стимулювати, ми фактично її знищуємо", — вважає Попенко.

Газ подорожчає у будь-якому випадку

Але в чому зійшлися обидва експерти – на українців чекає зростання цін на природний газ, правда якщо Олександр Охріменко вважає, що це трапиться швидше через зовнішні обставини, Олег Попенко впевнений, що на подорожчання сильно вплине зміна рентних ставок.

"Дешевого газу вже ніколи не буде, але якщо ціни на газ у світі впадуть, то знизяться і ціни в Україні. Зараз це близько 40 гривень за куб, а якщо ціни на газ в ЄС впадуть до 300-400 доларів за тисячу кубометрів, то й ціна на газ в Україні буде 10-12 гривень за куб. Як вирішить ринок", — вважає Охріменко.

Олег Попенко переконаний, що зростання рентної ставки продавці газу постараються "компенсувати" коштом зростання його ціни.

"Збільшення ренти на газ безпосередньо підвищуватиме його вартість як на ринку, так і для побутових споживачів. Наскільки саме гривень буде це зростання, сказати важко — буде ж додаткова кореляція на ринкові ціни на газ. А ще зростання вартості газу залежатиме від обсягів збільшення його видобутку та інших факторів", — наголосив співрозмовник "Телеграфа".

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев акцентує увагу на тому, що запровадження нової методики визначення ціни стане "знищувальною для української економіки".

Втім, звичайним споживачам потрібно знати, що іноді навіть правильне зняття показників із газового лічильника дозволяє "заощадити".