Цены растут не на все: названы два товара в Украине, которые серьезно подешевели

Украинский эксперт оценил динамику инфляции в стране

Несмотря на неблагоприятные прогнозы экономических экспертов, ситуация на валютном рынке страны остается преимущественно стабильной. Более того, гривня перешла к росту, в результате чего цены на некоторые товары в Украине стали заметно меньше.

По словам старшего аналитика "Альпари" Вадима Йосуба, согласно итогам, сделанным за январь 2021 года, инфляция в Украине выросла на 10% по сравнению с первым зимним месяцем 2020 года. Об этом специалист заявил в разговоре с корреспондентом "Телеграфа".

Так, если рассмотреть услуги и товары, на которые цены в стране существенно увеличились, то сюда можно внести:

образование (+17,4%),

пищевые продукты и безалкогольные напитки (+14,0%)

транспорт (+11,4%).

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Меньше всего, по словам эксперта, инфляция повлияла на отдых и культуру (+4,4%), коммунальные услуги (+4,3%), а также бытовую технику (+3,9%).

Что касается одежды и обуви, то цены на них в стране наоборот пошли на убыль и только за год снизились на 5,3%.

Следует также отметить, что после пика, когда в сентябре 2021 года годовая инфляция увеличилась до 11,0%, она постепенно замедляется: в октябре стало 10,9%, в ноябре – 10,3%, а в декабре – 10,0%..

Подробнее узнать о мнениях экономического эксперта о том, чего украинцам стоит ожидать в ближайшем будущем и как на все это влияет угроза российского вторжения можно в материале "Телеграф: "Не спешите скупать доллары — экономист о том, что будет с гривной и в чем хранить сбережения".

Также напомним, что из-за усиления инфляции в стране украинцы начали стремительно беднеть.