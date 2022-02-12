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Ціни зростають не на все: названо два товари в Україні, які серйозно подешевшали

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Як змінилися ціни в Україні, - експерт Новина оновлена 12 лютого 2022, 11:37
Як змінилися ціни в Україні, - експерт

Український експерт оцінив динаміку інфляції в країні

Попри несприятливі прогнози економічних експертів, ситуація на валютному ринку країни все ж лишається переважно стабільною. Ба більше, гривня перейшла до зростання, в результаті чого ціни на деякі товари в Україні стали помітно меншими.

За словами старшого аналітика "Альпарі" Вадима Йосуба, згідно з підсумками, які були зроблені за січень 2021 року, інфляція в Україні зросла на 10% у порівнянні з першим зимовим місяцем 2020 року. Про це фахівець заявив у розмові з кореспондентом "Телеграфу".

Так, якщо розглянути послуги та товари, на які ціни в країні суттєво збільшилася, то сюди можна внести:

  • освіту (+17,4%),
  • харчові продукти та безалкогольні напої (+14,0%),
  • транспорт (+11,4%).

Менше за все, за словами експерта, інфляція вплинула на відпочинок та культуру (+4,4%), комунальні послуги (+4,3%), а також побутову техніку (+3 9%).

Що стосується одягу та взуття, то ціни на них в країні навпаки пішли на спад і лише за рік знизилися аж на 5,3%.

Варто також відзначити, що після піку, коли у вересні 2021 року річна інфляція збільшилася до 11,0%, вона поступово сповільнюється: у жовтні стало 10,9%, у листопаді — 10,3%, а у грудні — 10,0%.

Детальніше дізнатися про думки економічного експерта про те, чого українцям варто очікувати в найближчому майбутньому і як на все це впливає загроза російського вторгнення можна у матеріалі "Телеграфу: "Не поспішайте скуповувати долари — економіст про те, що буде з гривнею і в чому зберігати заощадження".

Також нагадаємо, що через посилення інфляції в країні, українці почали стрімко біднішати.

Теги:
#Україна #Гривня #Інфляція #Ціни
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