Не поспішайте скуповувати долари — економіст про те, що буде з гривнею і в чому зберігати заощадження

Є три найбільш серйозні ризики для української економіки та благополуччя громадян

Ситуація на валютному ринку України дещо стабілізувалася. Похмурі прогнози, що долар може підскочити майже до 50 гривень, на щастя, не виправдовуються. Більше того – гривня демонструє зміцнення.

А ось інфляція, на жаль, набирає обертів, через що українці стрімко біднішають.

Вадим Йосуб, старший аналітик "Альпарі", розповів "Телеграфу", що відбувається з курсом та інфляцією, чого очікувати в найближчому майбутньому і як на все це впливає загроза російського вторгнення.

Зростання інфляції – не лише наша проблема

– Чому в Україні розкручується маятник інфляції? Зараз це зауважує кожен, просто зайшовши до магазину. Чи тільки це наша проблема?

– Зростання інфляції – не локальна українська проблема, вона (інфляція – Ред.) зростає у всьому світі. Наприклад, у США вона досягла 7,5%, і це максимум за понад 40 років. І те, що інфляція в Україні перевищує інфляцію в США лише на 2,5 процентних пункти – це дуже добрий показник. У свою чергу, світова інфляція зростає у зв’язку з пандемією коронавірусу та збоями у глобальних логістичних ланцюжках. Сильно подорожчала сільгоспсировина, всі види палива, електроніка тощо.

– Якщо простежити динаміку, як змінилася ситуація із інфляцією за рік?

– За підсумками січня 2021 року інфляція показала зростання на 10,0% до січня минулого року. Лідирували у зростанні цін послуги освіти (+17,4%), продукти харчування та безалкогольні напої (+14,0%) та послуги транспорту (+11,4%). Найменше інших груп товарів та послуг зросли витрати на відпочинок та культуру (+4,4%), комунальні послуги (житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива +4,3%) та предмети домашнього споживання, побутова техніка (+3 9%). А одяг та взуття згідно з офіційною статистикою взагалі подешевшали за рік на 5,3%.

Важливо відзначити, що після вересневого піку, коли річна інфляція досягла 11,0%, вона поступово сповільнюється. У жовтні було 10,9%, у листопаді 10,3%, у грудні минулого року, як і у січні, 10,0%.

- Чи варто очікувати уповільнення зростання цін?

– Уповільнення інфляції в Україні сильно залежатиме від темпів її зниження у всьому світі. Плани Федеральної резервної системи (ФРС) США та Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо поступового посилення монетарної політики дають значну надію на уповільнення глобальних інфляційних процесів. НБУ прогнозує зниження інфляції у 2022 році до 7,7%, а її повернення до мети 5% очікується лише у 2023 році.

Що буде з доларом

– Чому ми бачимо такі "американські гірки" у виконанні гривні? Які фактори впливають на це?

– Після тривалого періоду зміцнення гривні, у листопаді минулого року долар почав дорожчати з позначки 26,1 грн на початку місяця до 27,3 грн до його кінця. У грудні була тимчасова стабілізація курсу, а в січні зростання долара відновилося і зростало аж до 27 січня, коли курс на міжбанку досяг позначки 29 грн. З цього моменту настав розворот, і долар опустився до 27,8 грн.

Зазвичай на курс впливають безліч різних факторів, але зниження гривні останніх місяців має найявнішу і очевидну причину – загрозу війни. Повідомлення про накопичення військ РФ на кордоні з Україною пішли у листопаді, і спричинили першу хвилю зростання. Ситуація ще сильніше загострилася взимку після висування РФ так званого ультиматуму щодо США та НАТО.

На цьому фоні іноземні інвестори активно продавали ОВДП та змінювали отриману гривню на валюту.

Додатковий, не пов’язаний із геополітикою фактор – великі витрати держбюджету у грудні. Бажання будь-що-будь освоїти річні бюджети – вилилося у великі гривневі витрати, і ця гривня в січні опинилася на валютному ринку у вигляді додаткового попиту на валюту.

Втім, після серії переговорів лідерів США, НАТО, країн Європи з Кремлем напруження ситуації стало потроху спадати, а ризик гарячої війни знижуватися. Це і спричинило часткове відновлення гривні своїх позицій. Якщо говорити про останній тиждень, то курс долара втратив приблизно 1,2-1,4%.

– Який прогноз на найближчий час?

– Якщо прогнозувати на тиждень уперед, то долар на міжбанку може знизитися до 27,6 грн., а готівковий долар торгуватиметься по 27,5/27,7 грн. На більш тривалому проміжку курс, як і раніше, насамперед залежатиме від розвитку геополітичної ситуації на кордоні з РФ.

– Що українцям слід робити зараз – скуповувати долар чи продавати?

– Поки що ми маємо справу з повною невизначеністю. Якщо ситуація знову загостриться, то валюта знову почне дорожчати, і виграють ті, хто має заощадження у валюті. А якщо продовжиться деескалація, то гривня й надалі зміцнюватиметься, і виграють ті, хто зберігає у національній валюті. Проте навряд чи хтось напевно знає, як розвиватимуться події. У такій ситуації не треба поспішати міняти всю гривню на долар чи навпаки. Найкращий метод у ситуації невизначеності — диверсифікація ризиків, принцип "не зберігати всі яйця в одному кошику". З цією метою можна порадити, наприклад, розділити заощадження на три рівні частини та зберігати їх, відповідно, у гривні, доларі та євро.

Три головні ризики

– Якби ви складали умовний топ ризиків та можливостей для України у 2022 році, що б туди увійшло?

– Я бачу низку найбільш значущих ризиків цього року.

Перший – загострення геополітичної ситуації у відносинах із РФ, повернення конфлікту на "гарячу" фазу. Крім очевидних гуманітарних та економічних втрат це може призвести до серйозного відтоку капіталу, скорочення іноземних інвестицій, падіння гривні, зростання цін.

– загострення геополітичної ситуації у відносинах із РФ, повернення конфлікту на "гарячу" фазу. Крім очевидних гуманітарних та економічних втрат це може призвести до серйозного відтоку капіталу, скорочення іноземних інвестицій, падіння гривні, зростання цін. Друге – відсутність політичної волі у проведенні антикорупційних реформ, реформ судової системи, посилення незалежності НБУ, корпоративного управління підприємствами з державною часткою. По суті, це означатиме розрив програми з МВФ. Окрім траншей МВФ, Україна у цьому випадку може залишитися без грошей інших міжнародних фінансових організацій, макрофінансової допомоги ЄС. Можуть бути знижені рейтинги країни, зросте прибутковість (ціна обслуговування) держборгу. Знизяться валютні резерви, а це подушка безпеки країни.

– відсутність політичної волі у проведенні антикорупційних реформ, реформ судової системи, посилення незалежності НБУ, корпоративного управління підприємствами з державною часткою. По суті, це означатиме розрив програми з МВФ. Окрім траншей МВФ, Україна у цьому випадку може залишитися без грошей інших міжнародних фінансових організацій, макрофінансової допомоги ЄС. Можуть бути знижені рейтинги країни, зросте прибутковість (ціна обслуговування) держборгу. Знизяться валютні резерви, а це подушка безпеки країни. Третій – економічний популізм. Побоюватися треба не підвищення тарифів ЖКГ, а, навпаки, їхнє заморожування. Необґрунтованого зростання зарплат та пенсій, роздачі інших економічних "плюшок" для відновлення політичної популярності влади.

Подібні заходи, не підтверджені можливостями бюджету, призведуть до зростання держборгу, загальної розбалансованості економіки, зростання інфляції та девальвації гривні.

Відповідно, можливості України пов’язані з продовженням співпраці з МВФ, виконанням усіх взятих на себе зобов’язань у проведенні економічних та інституційних реформ та з відповідальною економічною політикою, без дешевого популізму.

Як писав "Телеграф", фахівці пропонують українцям тримати гроші в облігаціях внутрішньої позики чи інших цінних паперах.