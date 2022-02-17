На кону минимум 8 миллиардов гривен – чем недовольны ФОПы и чего хотят от властей?

ФОПы хотят уступок от власти на миллиарды гривен и готовы отстаивать свои права силой

Три недели назад представители малого бизнеса, движения "Save ФОП", выступающие против обязательной фискализации бизнеса, произошедшей с 1 января, пытались прорваться в Верховную Раду, что вызвало столкновения с полицией.

И вот 17 февраля "Save ФОП" снова вышли на протест в правительственном квартале столицы. Их митинг перерос в потасовки и драки с задержанием участников акции полицейскими.

Как сообщил "Телеграфу" глава движения "Save ФОП" Сергей Доротич, предприниматели пришли к власти потребовать принятия альтернативного законопроекта №5866-1, который позволит не дать вынуть из карманов украинцев как минимум 8 миллиардов гривен. Документ был подан в Верховную Раду еще в сентябре, однако на рассмотрение так и не попал.

"Фискализация повлечет за собой рост дополнительных расходов для бизнеса – покупка оборудования, ведение отчетности, наем человека для работы с оборудованием. Все это по расчетам октября 2021 года будет стоить от 8 до 23 миллиардов гривен. И бизнес просто вынужден будет включить их в цену своего товара, то есть за фискализацию заплатит потребитель — народ", — говорит об основной причине их протестов Сергей Доротич.

Читайте также: Категория Деньги РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году С 1 января почти все предприниматели должны были перейти на работу с регистратором расчетных операций, но массовые подключения РРО обернулись большими неприятностями

По словам главы "Save ФОП", стремясь этого избежать, они разработали "компромиссный" законопроект.

"Всего мы разработали и внесли на рассмотрение 7 законопроектов, 5 из которых были от оппозиции и потому властями не рассматривались. Наконец, мы разработали документ с участием "Слуг народа", но и его рассматривать никто не хочет", — поясняет Доротич почему ФОПы решились на протест.

Внесенный в Верховную Раду законопроект №5866-1 предлагает:

отменить тотальную фискализацию и обязательное использование РРО (регистраторов расчетных операций) для отдельных категорий товара;

освободить от использования РРО малый бизнес при условии, что цена за 1 единицу продаваемого товара не более 1 размера минимальной зарплаты (сейчас это 6500 гривен);

увеличить предельный уровень дохода для использования единого налога в зависимости от числа наемных работников – 500 минимальных зарплат (325 тысяч гривен) на 1 работника, а число работников для 3-й группы единого налога ограничить 10 (сейчас без ограничений);

и другие изменения.

Тем не менее некоторые категории ФОПов могут по-прежнему работать без регистраторов расчетных операций.