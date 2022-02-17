На кону щонайменше 8 мільярдів гривень – чим незадоволені ФОПи і чого хочуть від влади?

ФОП хочуть поступок від влади на мільярди гривень і готові відстоювати свої права силою

Три тижні тому представники малого бізнесу, руху Save ФОП, які виступають проти обов’язкової фіскалізації бізнесу, що відбулася з 1 січня, намагалися прорватися до Верховної Ради, що викликало зіткнення з поліцією.

І ось 17 лютого Save ФОП знову вийшли на протест в урядовому кварталі столиці. Їхній мітинг переріс у заворушення та бійки із затриманням учасників акції поліцейськими.

Як повідомив "Телеграфу" голова руху "Save ФОП" Сергій Доротич, підприємці прийшли до влади вимагати ухвалення альтернативного законопроекту №5866-1, який дозволить не дати вийняти з кишень українців як мінімум 8 мільярдів гривень. Документ було подано до Верховної Ради ще у вересні, проте на розгляд він так і не потрапив.

"Фіскалізація спричинить зростання додаткових витрат для бізнесу – купівля обладнання, ведення звітності, найм людини для роботи з обладнанням. Все це за розрахунками жовтня 2021 року коштуватиме від 8 до 23 мільярдів гривень. І бізнес просто змушений буде включити їх у ціну свого товару, тобто за фіскалізацію, заплатить споживач — народ», — говорить про основну причину їхніх протестів Сергій Доротич.

Читайте також: Категорія Гроші РРО загрожують великими збитками: з якою проблемою зіткнулися ФОП у цьому році З 1 січня майже всі підприємці мали перейти на роботу з реєстратором розрахункових операцій, але масові підключення РРО обернулися великими неприємностями

За словами голови "Save ФОП", прагнучи цього уникнути, вони розробили "компромісний" законопроект.

"Усього ми розробили та внесли на розгляд 7 законопроектів, 5 з яких були від опозиції і тому владою не розглядалися. Нарешті, ми розробили документ за участю "Слуг народу", але і його розглядати ніхто не хоче", — пояснює Доротич чому ФОП вирішили вийти на протест.

Внесений до Верховної Ради законопроект №5866-1 пропонує:

скасувати тотальну фіскалізацію та обов’язкове використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для окремих категорій товару;

звільнити від використання РРО малий бізнес за умови, що ціна за 1 одиницю товару, що продається, не більше 1 розміру мінімальної зарплати (зараз це 6500 гривень);

збільшити граничний рівень доходу для використання єдиного податку залежно від кількості найманих працівників – 500 мінімальних зарплат (325 тисяч гривень) на 1 працівника, а кількість працівників для 3 групи єдиного податку обмежити 10 (зараз без обмежень);

та інші зміни.

Проте деякі категорії ФОП можуть як і раніше працювати без реєстраторів розрахункових операцій.