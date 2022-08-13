Доллар на черном рынке уверенно дорожает: эксперт объяснила, от чего зависит увеличение цены

Эксперт уверяет, что изменение расценок на иностранную валюту зависит от настроений украинцев

В ближайшие дни ситуация на валютном рынке, скорее всего, будет нестабильной: расценки американского доллара будут колебаться в диапазоне от 39 до 41 гривны. В то же время, оснований ожидать существенного проседания национальной валюты не стоит.

Как рассказала изданию "24 канал" директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, по-прежнему сейчас валютная ситуация в Украине в большинстве своем зависит именно от психологических факторов. Поэтому, учитывая, что население побаивается возможного установления 10% сбора на импорт, это частично усиливает спрос на валюту со стороны импортеров. Последние же, в свою очередь, делают все возможное, чтобы ускорить контрактование новых партий товаров.

"На мой взгляд, он будет колебаться в диапазоне 39 – 41 гривны за доллар", – выразила свое мнение специалист.

Кроме того, она отмечает, что указанный фактор и дальше будет влиять на ситуацию с валютой и в результате этого колебания расценок не останется незамеченным.

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке, то прогноз эксперта отвечает действительности. В частности, цены на иностранную валюту на протяжении последних суток снова начали приближаться к отметкам в 40-41 гривны. К примеру, американский доллар в течение суток подорожал при покупке почти на 10 копеек, поэтому в первую выходную неделю, 13 августа, будет стоить 39,90 гривен.

Что касается продажи, то доллар США на черном рынке обойдется в 40,10 грн. Эта цена также больше по сравнению с прошлыми отметками, — передает финансовый портал "Минфин".

Европейская валюта в обменниках сегодня обойдется в 40,67 гривен при покупке. В то же время продажа евро будет стоить 41 гривну.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению эксперта Бориса Кушнирука, расценки на американскую валюту в дальнейшем будут зависеть от выбора НБУ стратегии на валютном рынке.

Также напомним, что при условии появления неблагоприятных обстоятельств курс доллара может подскочить до отметки в 120 гривен.