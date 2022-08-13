Долар на чорному ринку впевнено дорожчає: експерт пояснила, від чого залежить збільшення ціни

Експерт запевняє, що зміна розцінок на іноземну валюту залежить від настроїв українців

Найближчими днями ситуація на валютному ринку, скоріше за все, буде нестабільною: розцінки американського долара коливатимуться в діапазоні від 39 до 41 гривні. Водночас підстав очікувати істотного просідання національної валюти не варто.

Як розповіла виданню "24 канал" директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, як і раніше зараз валютна ситуація в Україні в більшості своїй залежить саме від психологічних чинників. Тож враховуючи те, що населення переймається через ймовірне встановлення 10% збору на імпорт, це частково посилює попит на валюту з боку імпортерів. Останні ж, своєю чергою, роблять усе можливе, аби прискорити контрактування нових партій товарів.

"На мій погляд, він буде коливатися в діапазоні 39 – 41 гривні за долар", – висловила свою думку фахівчиня.

Крім того, вона зазначає, що вказаний фактор й надалі впливатиме на ситуацію з валютою і в результаті цього, коливання розцінок не залишиться непоміченим.

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку, то прогноз експерта відповідає дійсності. Зокрема ціни на іноземну валюту упродовж останньої доби знову почали наближатися до позначок у 40-41 гривні. До прикладу американський долар упродовж доби здорожчав під час купівлі майже на 10 копійок, тож у перший вихідний тижня, 13 серпня, коштуватиме 39,90 гривень.

Що стосується продажу, то долар США на чорному ринку обійдеться у 40,10 гривень. Ця ціна також є більшою у порівнянні минулоденними позначками, — передає фінансовий портал "Мінфін".

Європейська валюта в обмінниках сьогодні коштуватиме 40,67 гривень під час купівлі. Водночас продаж євро вартуватиме 41 гривню..

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експерта Бориса Кушнірука, розцінки на американську валюту в подальшому залежатимуть від вибору НБУ стратегії на валютному ринку.

Також нагадаємо, при умові появи несприятливих обставин курс долара може підскочити до позначки у 120 гривень.