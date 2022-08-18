Доллар на черном рынке ползет вверх: эксперт рассказала, чего ждать в конце августа

Доллар в обменниках уверенно ползет вверх

Владельцы обменников в последнее время делают все возможное, чтобы цены на американскую валюту увеличились до 41 гривны. Однако, несмотря на частичное подорожание доллара, он все же удерживает позиции на уровне 40,30-40,60 гривен.

Как для издания 24 канал рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, в ближайшие недели расценки на валюту существенно не подскочат. По прогнозу эксперта, американский доллар будет колебаться в пределах 39-41 гривен за доллар.

"Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно хорошей альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки", — пояснила она. .

Что касается расценок в обменниках по состоянию на четверг, 18 августа, то они прогнозы эксперта частично подтверждают. Даже, несмотря на рост цен, доллар все же удерживается в пределах вышеуказанных отметок.

В частности, согласно данным финансового портала "Минфин", по сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала. Цена на доллар при покупке достигла отметки в 40,40 гривен. В то же время, продажа в четверг обойдется в 40,60 гривен, что на пять копеек больше, чем в среду.

Что касается европейской валюты, то в течение сегодняшних суток евро на черном рынке при покупке обойдется в 40,80 гривен. Продажа обойдется в 41,10 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению экспертов, курс доллара может подскочить к шокирующим отметкам в 120 гривен за доллар.

Также напомним, какими будут цены на валюту в августе по мнению финансового аналитика Александра Охрименко.