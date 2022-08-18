Долар на чорному ринку повзе угору: експерт розповіла, чого чекати наприкінці серпня

Долар в обмінниках впевнено повзе догори

Власники обмінників останнім часом роблять усе можливе, аби ціни на американську валюту збільшилися до позначки у 41 гривню. Проте, попри часткове здорожчення долара, він все ж утримує позиції на рівні 40,30-40,60 гривень.

Як для видання 24 канал розповіла директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, найближчими тижнями розцінки на валюту суттєво не підскочать. За прогнозом експертки, американський долар коливатиметься в межах 39-41 гривень за долар.

"Одним із стабілізуючих факторів стала активізація банків за пропозицією купівлі іноземної валюти за безготівкову гривню за "депозитною" схемою, що нещодавно відкрилася Національним банком. Цей канал купівлі валюти є досить хорошою альтернативою для невеликих сум за рахунок істотно меншого курсу покупки", — пояснила вона.

Щодо розцінок в обмінниках станом на четвер, 18 серпня, то вони прогнози експертки частково підтверджують. Навіть попри зростання цін, долар все ж таки утримується в межах вищевказаних позначок.

Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", у порівнянні з попереднім днем, американська валюта здорожчала. Ціна на долар під час купівлі сягнула позначки у 40,40 гривень. Водночас продаж у четвер обійдеться у 40,60 гривень, що на п'ять копійок більше аніж у середу.

Що стосується європейської валюти, то упродовж сьогоднішньої доби євро на чорному ринку під час купівлі обійдеться у 40,80 гривень. Продаж коштуватиме 41,10 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів, курс долара може підскочити до шокуючих позначок у120 гривень за долар.

Також нагадаємо, якими будуть ціни на валюту у серпні на думку фінансового аналітика Олександра Охріменко.