В Украине резко подпрыгнули в цене два популярных овоща: сколько они сейчас стоят

В феврале ценники были значительно меньше

В украинских магазинах цены продолжают неприятно удивлять потребителей своим постепенным увеличением. В частности, в конце марта ощутимо подорожали и такие популярные овощи, как молодая капуста и морковь.

Как пишет издание news.pl.ua, по сравнению с прошлым месяцем на украинских рынках ощутимо подорожала молодая капуста: с 55,26 за килограмм она увеличилась в цене до 69,90 гривен.

Что касается белокочанной капусты, то в конце марта она стоит 25,59 за килограмм. В то же время, только в прошлом месяце ее можно было приобрести за 14,83 гривны за кило.

Помимо капусты в Украине подорожала и морковь. Если в феврале килограмм этого овоща можно было купить за 31,16 гривны, то сейчас она стоит 47,12 гривны за килограмм.

Если подробнее рассмотреть магазинные расценки, то, например, в "Ашане" за нее придется выложить по 43,80 гривен за один кило, а вот в "Мега Маркете" — до 56,90 гривен за килограмм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к Пасхальным праздникам в Украине прогнозируют удорожание ряда популярных среди украинцев продуктов, а именно: яиц и мяса.