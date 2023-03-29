В Україні різко підстрибнули в ціні два популярних овоча: скільки вони зараз коштують

У лютому цінники були значно меншими

В українських магазинах ціни продовжують неприємно дивувати споживачів своїм поступовим збільшенням.Зокрема, наприкінці березня відчутно здорожчали й такі популярні овочі, як молода капуста та морква.

Як пише видання news.pl.ua, у порівнянні з минулим місяцем на українських ринках відчутно подорожчала молода капуста: з 55,26 за один кілограм вона збільшилася в ціні до 69,90 гривень.

Що стосується білокачанної капусти, то наприкінці березня вона коштує 25,59 за кілограм. Водночас лише у минулому місяці її можна було придбати за 14,83 гривні за кіло.

Крім капусти в Україні здорожчала й морква. Якщо у лютому кілограм цього овоча можна було б купити за 31,16 гривні, то зараз вона коштує 47,12 гривні за кілограм.

Якщо детальніше розглянути магазинні розцінки, то, до прикладу, в "Ашані" за неї доведеться викласти по 43,80 гривень за одне кіло, а от у "Мега Маркеті" — до 56,90 гривень за кілограм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Великодніх свят в Україні прогнозують здорожчання низки популярних серед українців продуктів, а саме: яєць та м'яса.