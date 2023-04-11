Зеленский подписал рекордное увеличение расходов бюджета: куда пойдут средства
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Большая часть средства пойдет на оборонные нужды
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен.
Как сообщил в своем telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальное будет использовано на нужды обороны и безопасности.
"Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно…надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости", — отметил он.
Согласно информации нардепа, 518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:
- Минобороны получит 372,4 млрд грн (из которых 364 на оплату труда);
- Полиция, ГПСУ, ГСЧС и НГУ получат 98,3 млрд грн (из них 95,9 на оплату труда);
- Главное управление разведки — 4,6 млрд грн;
- СБУ — 9,3 млрд грн;
- Госспецсвязи — 31,6 млрд грн;
- СВР — 807,6 млн грн;
- НАБУ — 50,6 млн грн.
Как сообщалось ранее, увеличение расходов на оборону не предусматривало увеличения размера выплат военным. Потребность в выделении этих денег возникла из-за существенного увеличения количества военнослужащих во всех родах и видах войск.