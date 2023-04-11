Зеленский подписал рекордное увеличение расходов бюджета: куда пойдут средства

Большая часть средства пойдет на оборонные нужды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов бюджета на 537 миллиардов гривен.

Как сообщил в своем telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, 19 миллиардов из этой суммы пойдут в резервный фонд, а остальное будет использовано на нужды обороны и безопасности.

"Никогда в истории Украины не делали столь значительные изменения в Бюджет одновременно…надеюсь, что никогда и не будет больше такой необходимости", — отметил он.

Согласно информации нардепа, 518 миллиардов, предназначенных на оборону, будут разделены следующим образом:

Минобороны получит 372,4 млрд грн (из которых 364 на оплату труда);

Полиция, ГПСУ, ГСЧС и НГУ получат 98,3 млрд грн (из них 95,9 на оплату труда);

Главное управление разведки — 4,6 млрд грн;

СБУ — 9,3 млрд грн;

Госспецсвязи — 31,6 млрд грн;

СВР — 807,6 млн грн;

НАБУ — 50,6 млн грн.

Как сообщалось ранее, увеличение расходов на оборону не предусматривало увеличения размера выплат военным. Потребность в выделении этих денег возникла из-за существенного увеличения количества военнослужащих во всех родах и видах войск.