Зеленський підписав рекордне збільшення видатків бюджету: куди підуть кошти
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Більшість коштів піде на оборонні потреби
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів гривень.
Як повідомив у своєму telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, 19 мільярдів із цієї суми підуть до резервного фонду, а решта буде використано на потреби оборони та безпеки.
"Ніколи в історії України не робили настільки значних змін до Бюджету одночасно... сподіваюся, що ніколи й не буде більше такої необхідності", — зазначив він.
Згідно з інформацією нардепа, 518 мільярдів, призначених на оборону, буде поділено таким чином:
- Міноборони отримає 372,4 млрд грн (з яких 364 на оплату праці);
- Поліція, ДПСУ, ДСНС та НГУ отримають 98,3 млрд грн (з них 95,9 на оплату праці);
- Головне управління розвідки – 4,6 млрд грн;
- СБУ — 9,3 млрд грн;
- Держспецзв’язку — 31,6 млрд грн;
- СЗР — 807,6 млн грн;
- НАБУ — 50,6 млн грн.
Як повідомлялося раніше, збільшення видатків на оборону не передбачало збільшення розміру виплат військовим. Потреба у виділенні цих грошей виникла через суттєве збільшення кількості військовослужбовців у всіх пологах та видах військ.