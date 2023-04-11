Зеленський підписав рекордне збільшення видатків бюджету: куди підуть кошти

Більшість коштів піде на оборонні потреби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про рекордне збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів гривень.

Як повідомив у своєму telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, 19 мільярдів із цієї суми підуть до резервного фонду, а решта буде використано на потреби оборони та безпеки.

"Ніколи в історії України не робили настільки значних змін до Бюджету одночасно... сподіваюся, що ніколи й не буде більше такої необхідності", — зазначив він.

Згідно з інформацією нардепа, 518 мільярдів, призначених на оборону, буде поділено таким чином:

Міноборони отримає 372,4 млрд грн (з яких 364 на оплату праці);

Поліція, ДПСУ, ДСНС та НГУ отримають 98,3 млрд грн (з них 95,9 на оплату праці);

Головне управління розвідки – 4,6 млрд грн;

СБУ — 9,3 млрд грн;

Держспецзв’язку — 31,6 млрд грн;

СЗР — 807,6 млн грн;

НАБУ — 50,6 млн грн.

Як повідомлялося раніше, збільшення видатків на оборону не передбачало збільшення розміру виплат військовим. Потреба у виділенні цих грошей виникла через суттєве збільшення кількості військовослужбовців у всіх пологах та видах військ.