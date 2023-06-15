Доллар будет стабильным, но есть нюанс: чего ждать от курса на следующей неделе

Эксперты говорят лишь об одной угрозе для курса

Курс доллара с 19 по 25 июня в целом будет стабильным в пределах "коридора" в 37-38 гривен, правда, иногда могут быть дневные колебания от 30 до 50 копеек.

Такую ситуацию на валютном рынке спрогнозировал "Телеграфу" начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, такая небольшая разница говорит об относительной стабильности на валютном рынке и отсутствия спекулятивных игр, главным образом, в обменных пунктах.

Факторы, которые держат гривну стабильной, остаются прежними: это высокий спрос на гривну из-за высоких ставок по депозитам у НБУ; политика баланса спроса-предложения на доллар Нацбанка; агроэкспорт" международная помощь до 4 млрд долл. в месяц; рекордные золотовалютные запасы в 37 млрд долл.

"В целом, я не ожиданию на наличном рынке валюты любых глобальных изменений, ситуация будет оставаться стабильной и прогнозируемой. Разве что иногда наличный курс ситуативно может "пробивать" эти отметки, слабо приближаясь к официальному курсу, но неизменно возвращаясь к "одногривневому фарватеру" в 37-38 грн", — считает Тарас Лесовой.

В то же время некоторые банки и обменные пункты отказываются менять доллары, которые представляются им "потрепанными" или "старыми".