Долар буде стабільним, але є нюанс: чого чекати від курсу наступного тижня

Експерти говорять лише про одну загрозу для курсу

Курс долара з 19 по 25 червня загалом буде стабільним у межах "коридора" у 37-38 гривень, щоправда, іноді можуть бути денні коливання від 30 до 50 копійок.

Таку ситуацію на валютному ринку спрогнозував "Телеграфу" начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, така невелика різниця говорить про відносну стабільність на валютному ринку та відсутність спекулятивних ігор, головним чином, в обмінних пунктах.

Фактори, які тримають стабільну гривню, залишаються колишніми: це високий попит на гривню через високі ставки за депозитами у НБУ; політика балансу попиту-пропозиції на долар Нацбанку; агроекспорт" міжнародна допомога до 4 млрд дол. на місяць; рекордні золотовалютні запаси в 37 млрд дол.

"Загалом, я не чекаю на готівковому ринку валюти будь-яких глобальних змін, ситуація залишатиметься стабільною та прогнозованою. Хіба що іноді готівковий курс ситуативно може "пробивати" ці позначки, слабо наближаючись до офіційного курсу, але незмінно повертаючись до "одногривневого фарватера" в 37-38 грн", — вважає Тарас Лєсовий.

У той же час деякі банки та обмінні пункти відмовляються змінювати долари, які видаються їм "пошарпаними" або "старими".