Как разбогатеть на фантиках: в Украине лопнула очередная финансовая пирамида

Фонд S-Group позиционировал себя как международный, но основная его аудитория – Украина, россия и Казахстан

В Полтавской области ряд инстаблогеров более трех лет активно рекламировали инвестиционный фонд S-Group. И хотя у него были все признаки финансовой пирамиды, потенциальные вкладчики "велись" на обещание высоких процентов и премиальных выплат. Недавно в фонде начались проблемы с выплатой денег, а на днях некоторых блогеров посетили с проверками правоохранители.

Как "инвестфонд" все это время мог работать и кто его промотировал в Украине, какие были первые звоночки признаков фиктивности компании и почему появился российский след. В этих и других вопросах разбирался "Телеграф".

Сети мошеннической схемы

Бывший полтавский автомеханик, а ныне инвестор 28-летний Илья Крамер — личность довольно известная. Большинство своих подписчиков в Instagram (их сегодня более 1,1 миллиона) получил в то время, когда в режиме онлайн с другими мастерами полтора года собирал в гараже копию Tesla на основе старого микроавтобуса Citroen.

Илья давно сидит не в гараже, а в дорогих ресторанах, свободно (наверное, как волонтер) во время широкомасштабной войны летает за границу на учебу и по бизнес-делам и учит подписчиков красиво жить. На одном из видео , записанном в октябре 2022 года, он показывает сумму 150 тысяч долларов, высвечивающуюся на экране айфона, и вальяжно объясняет:

"От S-Group вот получил кругленькую сумму — премию 150 тысяч долларов. По сегодняшнему курсу это 6 миллионов 150 тысяч гривен. Я на эти деньги мог бы купить себе машину, дом в частном секторе или квартиру. Но жить мне есть где, машина в меня есть, а зачем замораживать такую сумму на год, если она может принести мне… Знаете, сколько?"

На этой интригующей фразе ролик обрывается. В S-Group (Sincere Systems Group) действительно какие-то очень сложные начисления процентов, сразу так и не подобьёшь сумму. Но это уже не важно. У зрителя, мечтающего разбогатеть, не прилагая к этому особых усилий, в голове включается свой "калькулятор". Он хочет быть, как Илья! И что он делает? Правильно: либо достает сбережения, либо берет деньги в долг и вкладывает в S-Group.

Тем временем популярный блогер раскрывает "карты" в посту под видео: "Конечно, свою премию (150 000 долларов) я запускаю в работу. Уверенным темпом за полтора года выхожу на чистый пассивный доход 1 000 000 грн в месяц. Деньги — это беспонтовые бумажки, если они не работают или не дают возможностей, эмоций, воспоминаний".

Крамер пишет, что свою премию он умножит в несколько раз

Здесь кратко поясним, что это за такая щедрая на выплаты компания. Это инвестиционный фонд, зарегистрированный в Великобритании, с представительствами по всему миру, который вроде бы вкладывает привлеченные от граждан средства в недвижимость, выращивание медицинского каннабиса, в куплю-продажу валюты (forex-трейдинг) и т. д. Такие инвестиции вроде бы и обеспечивают фантастические 7-12 процентов доходности в месяц! А когда те, кто уже вложил свои средства, привлекают деньги других кандидатов, то они получают за это бонусы, как Илья Крамер. Премиальные в таком размере компания выплачивает тем, кто прямо или косвенно привел в фонд вкладчиков, которые инвестировали в него не менее 3 млн долларов!

Граждан привлекают к финансовой пирамиде заоблачные проценты

Конечно, учредители фонда не зря сделали ставку на Instagram и на блогеров с большими подписками. Ведь к началу этого года аудитория Instagram в Украине, основная часть которой — молодежь, по данным агентства PlusOne, составила 11,6 млн пользователей. А для молодежи возможность не работать и получать пассивный доход выглядит очень соблазнительно.

Кроме Ильи Крамера, на Полтавщине есть еще несколько популярных инстаблогеров. Пусть у них не по миллиону подписчиков, но и 100-600 тысяч – это большая аудитория, даже если часть из них боты.

Как выяснило интернет-издание "Полтавщина", первым в Полтаве продвигать фонд S-Group начал именно Илья Крамер (@kramerilya). Сейчас он один из топ-лидеров этой компании с признаками финансовой пирамиды. А первым в области, скорее всего, принялся раскручивать S-Group адвокат из Кременчуга Роман Григораш (@roman_hrygorash). Активно рекламировали пирамиду друг Крамера, бывший автоперекупщик Сергей Симянко (@sergeu_simyanko), бывший следователь из Новых Санжар Максим Новиков (@maksss_novikov), полтавская бьюти-блогер Алена Ищенко (@alena_ischenko_life), блогер из Кременчуга Марина Манюненко (@marinaricci_official) и ее бывшая помощница по магазину Марина Белова (@marina.belovaa). Кстати, Белова год назад имела оборот с "команды" в 3 миллиона долларов, а Манюненко — 10 миллионов.

Единственный в этом списке не инстаграм-блогер — это Антон Бречко (@anton_0130), экс-депутат Шевченковского райсовета Полтавы от партии "За майбутнє", предприниматель и участник сообщества United Invest Team, напрямую связанного с S-Group.

Экс-депутат районного совета Антон Бречко (слева) и адвокат Роман Григораш

Все эти люди сегодня находятся за границей, почти все закрыли аккаунты, и получить от них комментарии на запросы журналистов нереально. "Телеграфу" удалось связаться по телефону только с Антоном Бречко.

— Все в нашей жизни построено на пирамидах, — философски отметил Антон, категорически отрицая свою причастность к лидерам S-Group и даже к сообществу United Invest Team, члены которого часть своих пассивных доходов отдают на благотворительность, в частности, на ВСУ.

Кстати, по данным ресурса Google Trends , самый большой интерес к S-Group среди украинцев проявляют именно жители Полтавской области. На втором месте жители Хмельницкой области, на третьем — Одесской. И в этом, безусловно, "заслуга" местных инстаблогеров.

S-Group наиболее популярна среди жителей Полтавщины

Реальный капитал и цифры на счете – разные вещи

На просторах интернета можно найти очень много материалов , в которых подробно объясняют, почему компании S-Group с признаками финансовой пирамиды не стоит доверять. На сайте же самой S-Group в разделе " О компании " практически нет информации. Не указано, когда и кем она создана, кто ее официальный руководитель, не указан номер лицензии и т. п. К тому же сайт представлен только на двух языках: английском и русском, хотя указано, что компания работает в 140 странах. В контактах указан лондонский адрес: торговый центр, но без всякой конкретики. Интересно, что по этому же адресу зарегистрировано более 70 тысяч других крупных и малых фирм. "Фокус" в том, что зарегистрировать собственную компанию в Великобритании и получить виртуальный адрес можно даже онлайн всего за 39 фунтов в год (1 фунт = 44,8 грн).

Известно, что S-Group работает с июня 2020 года, а наиболее активно привлекала инвестиции в 2021-2022 годах. И хотя фонд позиционирует себя как международный, основная его аудитория – Украина, россия и Казахстан.

Один из соучредителей S-Group – 26-летний Вадим Машуров родом из Броваров Киевской области, которого называли гуру украинской ІТ-сферы. Уже в 18 лет он был долларовым миллионером. Известен тем, что создал инструмент для накрутки подписчиков в Инстаграме – сервис Instime. После продажи Instime Вадим пошел на финансовые рынки: начал активно заниматься торговлей акциями и криптовалютами, разработкой собственных проектов, связанных с криптобиржами и криптокошельками.

После 24 февраля 2022 года Вадим с частью команды уехал за границу. Но, несмотря на полномасштабную войну, еще в ноябре 2022 года продолжал проводить вебинары одновременно для украинцев, россиян и казахов. То есть открыто вел бизнес на территории страны-агрессора. В феврале 2023 года компания громко отпраздновала свое трехлетие в столице ОАЭ Абу-Даби, а летом проводила бизнес-интенсив в турецкой Анталии. В обоих мероприятиях принимали участие большинство полтавских блогеров, сотрудничающих с "пирамидой".

Во время широкомасштабной войны инвесторы фонда проводили бизнес-интенсив в турецкой Анталии

Как пишет Espreso.tv, S-Group также связана с другим одиозным ІТ-предпринимателем, бизнес-партнером Машурова Романом Феликом, родом из Тернополя, которого еще 6 лет назад обвиняли в причастности к созданию финансовой пирамиды "Хеликс". К слову, из-за запутанности регистрации компании виновных до сих пор не привлекли к ответственности, хотя тысячи людей потеряли свои деньги, вложив в "HELIX Capital Investment".

А директором компании является украинка Марианна Ройтбурд, на которую зарегистрировано в общей сложности 136 (!) компаний.

S-Group привлекает инвесторов обещанной доходностью более чем в 100% годовых, а "сложные проценты" вроде бы позволяют за несколько лет приумножать вклады в десятки раз. Продвигая S-Group, блогеры используют психологические приемы. Например, говорят об упущенных возможностях: "Не привлечешь людей — потеряешь шанс заработать 500 000 долларов".

Сложные проценты вкладов

Но вот загвоздка: схема работает при условии, что вкладчик не выводит деньги из системы. Именно это и присуще финансовым пирамидам: пока поступают пополнения от новых или старых вкладчиков, они могут поддерживать иллюзию деятельности и выплачивать определенные проценты участникам реальными деньгами. А чтобы вкладчики подольше задерживались в системе, S-Group в первые три месяца не позволяет забирать "инвестицию".

Если же вывести средства до полугода после вложения, придется заплатить комиссию в 30%. После того, как деньги пролежали на счету год, за вывод снимают 5% комиссионных. Столько же нужно отдать на обслуживание счета и 1% за перевод средств в виртуальный кошелек. Итак, реальный капитал и цифры на счету — немного разные вещи.

Россияне финансируют ВСУ

И вот в июне этого года фонд начало "штормить". Вкладчики столкнулись с проблемой вывода средств.

"Самым слабым местом финансовой пирамиды S-Group был кошелек S-Wallet. Вкладчики заводили деньги в фонд, покупая популярную криптовалюту USDT. Далее через кошелек S-Wallet ее обменивали на криптофантик SWCT, который использовали для всех операций на платформе S-Group, и радовались начисленным большим процентам. Но, чтобы вывести деньги из фонда, вкладчикам нужно было сделать все в обратном порядке: обменять криптофантик SWCT на USDT, а уже USDT через биржу конвертировать в реальные деньги. Но как только что-то происходит с кошельком S-Wallet, инвесторы остаются владельцами определенной суммы в криптовалюте SWCT, которую не смогут продать ни через одну биржу.

Надо отдать должное: в своей публичной оферте Sincere Systems Group достаточно честна со своими клиентами. Если коротко, ничего им не гарантирует. Система только предоставляет доступ к онлайн-платформе, позволяющей переводить свои цифровые активы… В результате перевода этих активов (USDT) в систему вы не становитесь ни акционером, ни заемщиком и не имеете прав на распределение доходов компании. В любой момент компания может заблокировать ваш аккаунт по своему усмотрению, может без предупреждений менять и прекращать работу своих сервисов. За распространение информации, дискредитирующей S-Group, вас заблокируют. И, наконец, компания не дает вам никаких гарантий, что начисленные вам суммы в криптовалюте вы сможете где-нибудь использовать. Любые претензии — только через британский суд", — пишет сайт "Полтавщина".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в Украине еще в 2021 году внесла S-Group в перечень сомнительных финансовых проектов . То же сделали и в россии. Их центробанк сообщил, что у фонда S-Group есть признаки финансовой пирамиды. Британский финансовый регулятор FCA также опубликовал предупреждение : если с этой фирмой пойдет что-то не так, то инвесторы вряд ли смогут вернуть свои вклады.

Продвигавшие S-Group блогеры сначала объясняли "накладки" с выплатами техническими работами на сайте, затем — масштабным аудитом. Хотя никто не мог назвать ни сроков, ни предмета проверки, обещали, что скоро все наладится. Сами же в это время почистили истории своих публикаций или совсем, как вот Роман Григораш, удалили их. Инстаграм - страница Вадима Машурова не обновляется с конца мая этого года. Как раз с того времени, когда финансовая пирамида начала проседать. Есть информация, что он находится в розыске в Украине.

Кстати, некоторые блогеры связали аудит S-Group с тем, что в разгар полномасштабного вторжения компанией заинтересовались российские правоохранители. Но, мол, не по признакам финансовой пирамиды, а потому, что украинские лидеры компании помогают ВСУ через сообщество инвесторов United Invest Team. После обысков у российских партнеров S-Group подчистила страницу в Instagram, удалив все упоминания о помощи ВСУ.

"В рф обвиняли S-Group не в том, что это пирамида, а в том, что она финансирует ВСУ (то есть экстремизм и фашизм) и гражданам стало страшно инвестировать. Думаю, это спланированная акция, компанию просто сливают, учредители хотят, чтобы их там закрыли, а они тогда скажут, что это все политика", — так завуалированно объясняет проблему с выплатами своим подписчикам блогер Ксюша Братченко. И добавляет, что в S-Group поняли, что им нужно прикрыть сотрудничество с государством-агрессором.

Украинские владельцы компании во время войны проводят мероприятия в москве

Недавно российский блогер Андрей Алистаров ( andrey_alistarov) , занимающийся журналистским расследованием в отношении мошенников, сообщил, что S-Group уже три недели не выплачивает денег вкладчикам, ссылаясь на технические проблемы. При этом руководство проекта успокаивает инвесторов и обещает решить проблемы с переводом средств.

— С одной стороны, приятно, что в Украине даже лидеры финансовых пирамид помогают армии, а с другой, если кто-то отдает на хорошее дело часть денег, полученных с помощью мошеннической схемы, оправдывает ли это саму схему? Учитывая, что у сообщества United Invest Team 19 тысяч подписчиков, авто для ВСУ — это не что-то необычное, — говорит в комментарии "Телеграфу" один из авторов аналитической статьи на сайте "Полтавщина" Эдуард Ткаченко. — Илья Крамер, в частности, сообщил, что его отец также на фронте, и совет директоров комьюнити United Invest Team закрыл потребности его бригады, собрав 270 тысяч гривен.

А в июле прошлого года хвастался, что сообщество стало победителем аукциона, на котором разыгрывался спортивный ретро-автомобиль Дмитрия Комарова, приобретя машину за один миллион гривен, который знаменитый ведущий перечислил в помощь нашей армии. Вероятно, United Invest Team была создана для того, чтобы вывести из-под удара российских партнеров по S-Group, ведь за помощь ВСУ на россии могут отправить в тюрьму, добавляет Эдуард Ткаченко.

Но как может быть, что компания, учредителями которой являются граждане Украины, во время войны ведет какие-то финансовые дела с россиянами, проводит во вражеской столице бизнес-форумы и развивает там "бизнес"? Почему-то никого из украинских инстаблогеров и желающих получить легкие деньги это не беспокоит. А если верить блогеру Алене Ищенко, это не беспокоит даже отдельных сотрудников силовых органов, которые тоже являются инвесторами фонда.

Алена Ищенко пишет, что среди ее клиентов есть 2 сотрудника СБУ

Кто знает, возможно, именно "отдельные сотрудники", поняв, что влипли, как раз и инициировали на днях "визиты" своих коллег к Илье Крамеру, Марине Манюненко и Роману Григорашу? В ведомстве это не подтверждают и не опровергают.

Что стало поводом к обыскам — разоблачительная статья на "Полтавщине" или жалобы потерпевших, сказать трудно. Возможно и то, и другое. Может быть, это вообще связано с деятельностью S-Group на россии. Это точно знают только правоохранители, ведущие это дело, подозревая топовых блогеров в мошенничестве.

— Вряд ли удастся привлечь их к уголовной ответственности, но эта история должна иметь для них хотя бы репутационные последствия, — говорит Эдуард Ткаченко.

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