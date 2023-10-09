Як розбагатіти на фантиках: в Україні луснула чергова фінансова піраміда

Фонд S-Group позиціював себе як міжнародний, але основна його аудиторія — Україна, росія та Казахстан

На Полтавщині низка інстаблогерів більш як три роки активно рекламували інвестиційний фонд S-Group. І хоча він мав усі ознаки фінансової піраміди, потенційні вкладники "велися" на обіцяння високих відсотків й преміальних виплат. Нещодавно у фонду почалися проблеми з виплатою коштів, а днями до деяких блогерів завітали з перевірками правоохоронці.

Як "інвестфонд" увесь цей час міг працювати та хто його промотував в Україні, які були перші дзвіночки ознак фіктивності компанії та чому з'явився російський слід. В цих та інших питаннях розбирався "Телеграф".

Тенета шахрайської схеми

Колишній полтавський автомеханік, а нині інвестор 28-річний Ілля Крамер — особа доволі відома. Більшість своїх підписників в Instagram (їх сьогодні понад 1,1 мільйона) зібрав у той час, коли в режимі онлайн з іншими майстрами півтора року складав у гаражі копію Tesla на основі старого мікроавтобуса Citroen.

Ілля давно сидить не в гаражі, а в дорогих ресторанах, вільно (певно, як волонтер) під час широкомасштабної війни літає за кордон на навчання та в бізнесових справах і вчить підписників красиво жити. На одному з відео , записаному в жовтні 2022 року, він показує суму 150 тисяч доларів, що висвічується на екрані айфона, і вальяжно пояснює:

"Від S-Group ось отримав кругленьку суму — премію 150 тисяч доларів. За сьогоднішнім курсом це 6 мільйонів 150 тисяч гривень. Я за ці гроші міг би купити собі машину, будинок у приватному секторі чи квартиру. Але жити мені є де, машина в мене є, а навіщо заморожувати таку суму на рік, якщо вона може принести мені… Знаєте, скільки?"

На цій інтригуючій фразі ролик обривається. У S-Group (Sincere Systems Group) справді якісь дуже складні нарахування відсотків, одразу так і не підіб’єш суми. Та це вже й не важливо. У глядача, який мріє розбагатіти, не докладаючи до цього особливих зусиль, в голові вмикається свій "калькулятор". Він хоче бути, як Ілля! І що він робить? Правильно: або дістає заощадження, або позичає гроші й вкладає у S-Group.

Тим часом популярний блогер розкриває "карти" у пості під відео: "Звісно, свою премію (150 000 доларів) я запускаю в роботу. Впевненим темпом за півтора року виходжу на чистий пасивний дохід 1 000 000 грн в місяць. Гроші — це безпонтові папірці, якщо вони не працюють або не дають можливостей, емоцій, спогадів".

Крамер пише, що свою премію він примножить у кільканадцять разів

Тут коротко пояснимо, що це за така щедра на виплати компанія. Це інвестиційний фонд, зареєстрований у Великій Британії, з представництвами по всьому світі, який начебто вкладає залучені від громадян кошти у нерухомість, вирощування медичного канабісу, в купівлю-продаж валюти (forex-трейдинг) тощо. Такі інвестиції нібито й забезпечують фантастичні 7-12 відсотків дохідності в місяць! А коли ті, хто вже вклав свої кошти, залучають гроші інших кандидатів, то вони отримують за це бонуси, як от Ілля Крамер. Преміальні в такому розмірі компанія виплачує тим, хто прямо чи опосередковано привів у фонд вкладників, які інвестували в нього не менш як 3 млн доларів!

Громадян заманюють до фінансової піраміди захмарними відсотками

Звісно, засновники фонду не дарма зробили ставку на Instagram і на блогерів з великими підписками. Адже на початок цього року аудиторія Instagram в Україні, основна частина якої — молодь, за даними агенції PlusOne, становила 11,6 млн користувачів, у той час як Facebook — 13,7 млн. А для молоді можливість не працювати та отримувати пасивний дохід виглядає дуже спокусливо.

Окрім Іллі Крамера, на Полтавщині є ще кілька популярних інстаблогерів. Хай у них не по мільйону підписників, але й 100-600 тисяч це велика аудиторія, навіть якщо частина з них боти.

Як з’ясувало інтернет-видання "Полтавщина", першим у Полтаві просувати фонд S-Group почав саме Ілля Крамер (@kramerilya). Нині він один із топлідерів цієї компанії з ознаками фінансової піраміди. А першим в області, швидше за все, взявся розкручувати S-Group адвокат з Кременчука Роман Григораш (@roman_hrygorash). Активно рекламували піраміду друг Крамера, колишній автоперекупник Сергій Симянко (@sergeu_simyanko), колишній слідчий з Нових Санжар Максим Новіков (@maksss_novikov), полтавська б’юті-блогерка Альона Іщенко (@alena_ischenko_life), блогерка з Кременчука Марина Манюненко (@marinaricci_official) та її колишня помічниця по магазину Марина Бєлова (@marina.belovaa). До речі, Бєлова рік тому мала оборот з "команди" у 3 мільйони доларів, а Манюненко — 10 мільйонів.

Єдиний у цьому списку не інстаграм-блогер — це Антон Бречко (@anton_0130), ексдепутат Шевченківської райради Полтави від партії "За майбутнє", підприємець та учасник спільноти United Invest Team, напряму́ пов’язаної з S-Group.

Ексдепутат районної ради Антон Бречко (зліва) та адвокат Роман Григораш

Всі ці люди сьогодні перебувають за кордоном, дехто закрив акаунти, й отримати від них коментарі на запити журналістів нереально. "Телеграфу" вдалося зв’язатися телефоном лише з Антоном Бречком.

— Усе в нашому житті побудовано на пірамідах, — філософськи зазначив пан Антон, категорично заперечуючи свою причетність до лідерів S-Group і навіть до спільноти United Invest Team, члени якої частину своїх пасивних доходів віддають на благодійність, зокрема, на ЗСУ.

До речі, за даними ресурсу Google Trends , найбільший інтерес до S-Group серед українців виявляють саме мешканці Полтавської області. На другому місці мешканці Хмельниччини, на третьому — Одещини. І в цьому, безумовно, "заслуга" місцевих інстаблогерів.

S-Group найпопулярніша серед мешканців Полтавщини

Реальний капітал і цифри на рахунку — різні речі

На просторах інтернету можна знайти дуже багато матеріалів , у яких детально пояснюють, чому компанії S-Group з ознаками фінансової піраміди не варто довіряти. На сайті ж самої S-Group у розділі " Про компанію " практично нема інформації. Не зазначено, коли й ким вона створена, хто її офіційний керівник, не вказаний номер ліцензії тощо. До того ж сайт представлений лише двома мовами: англійською та російською, хоча зазначено, що компанія працює у 140 країнах. У контактах вказана лондонська адреса: торговий центр, але без жодної конкретики. Цікаво, що за цією ж адресою зареєстровано ще понад 70 тисяч інших великих і малих фірм. "Фокус" у тому, що зареєструвати власну компанію у Великій Британії та отримати віртуальну адресу можна навіть онлайн лише за 39 фунтів на рік (1 фунт = 44,8 грн).

Відомо, що S-Group працює з червня 2020 року, а найактивніше залучала інвестиції у 2021-2022 роках. І хоча фонд позиціює себе як міжнародний, основна його аудиторія — Україна, росія та Казахстан.

Один зі співзасновників S-Group — 26-річний Вадим Машуров родом з Броварів Київської області, якого називали гуру української ІТ-сфери. Уже у 18 років він був доларовим мільйонером. Відомий тим, що створив інструмент для накрутки підписників в Інстаграмі — сервіс Instime. Після продажу Instime Вадим пішов на фінансові ринки: почав активно займатися торгівлею акціями та криптовалютами, розробкою власних проєктів, пов’язаних з криптобіржами та криптогаманцями.

Після 24 лютого 2022 року Вадим з частиною команди виїхав за кордон. Та, попри повномасштабну війну, ще в листопаді 2022 року продовжував проводити вебінари одночасно для українців, росіян та казахів. Тобто, відкрито вів бізнес на території країни-агресорки. У лютому 2023-го компанія гучно відсвяткувала своє триріччя в столиці ОАЕ Абу-Дабі, а влітку проводила бізнес-інтенсив у турецькій Анталії. В обох заходах брали участь більшість полтавських блогерів, які співпрацюють з "пірамідою".

Під час широкомасштабної війни інвестори фонду проводили бізнес-інтенсив у турецькій Анталії

Як пише Espreso.tv, S-Group також пов'язана з іншим одіозним ІТ-підприємцем, бізнес-партнером Машурова Романом Феликом, родом з Тернополя, якого ще 6 років тому звинувачували у причетності до створення фінансової піраміди "Хелікс". До слова, через заплутаність реєстрації компанії винних досі не притягнули до відповідальності, хоча тисячі людей втратили свої гроші, вклавши у "HELIX Capital Investment".

А директоркою компанії є українка Мар’яна Ройтбурд, на яку зареєстровано загалом 136 (!) компаній.

S-Group заманює інвесторів обіцяною дохідністю у понад 100% річних, а "складні відсотки" начебто дозволяють за кілька років примножувати вклади в десятки разів. Просуваючи S-Group, блогери використовують психологічні прийоми. Наприклад, говорять про втрачені можливості: "Не залучиш людей — втратиш шанс заробити 500 000 доларів".

Складні відсотки вкладів

Та от заковика: схема працює за умови, що вкладник не виводить гроші з системи. Саме це й притаманно фінансовим пірамідам: доки надходять поповнення від нових або старих вкладників, доти вони можуть підтримувати ілюзію діяльності й виплачувати певні відсотки учасникам реальними грошима. А щоб вкладники якомога довше затримувалися у системі, S-Group у перші три місяці не дозволяє забирати "інвестицію".

Якщо ж вивести кошти до пів року після вкладення, то доведеться заплатити комісію у 30%. Після того, як гроші пролежали на рахунку рік, за виведення знімають 5% комісійних. Стільки ж треба віддати на обслуговування рахунку й 1% за переказ коштів у віртуальний гаманець. Отож, реальний капітал і цифри на рахунку — це дещо різні речі.

Росіяни фінансують ЗСУ

І от у червні цього року фонд почало "штормити". Вкладники зіткнулися проблемою виведення коштів.

"Найслабшим місцем фінансової піраміди S-Group був гаманець S-Wallet. Вкладники заводили гроші у фонд, купуючи популярну криптовалюту USDT. Далі через гаманець S-Wallet її обмінювали на криптофантик SWCT, який використовували для всіх операцій на платформі S-Group, і тішилися нарахованими великими відсотками. Але, щоб вивести гроші з фонду, вкладникам потрібно було зробити все у зворотному порядку: обміняти криптофантик SWCT на USDT, а вже USDT через біржу конвертувати у реальні гроші. Та як тільки щось трапляється з гаманцем S-Wallet, інвестори залишаються власниками певної суми у криптовалюті SWCT, яку не зможуть продати через жодну біржу.

Треба віддати належне: у своїй публічній оферті Sincere Systems Group доволі чесна зі своїми клієнтами. Якщо коротко — нічого їм не гарантує. Система лише надає доступ до онлайн-платформи, що дає можливість переказувати свої цифрові активи… В результаті переказу цих активів (USDT) у систему ви не стаєте ані акціонером, ані позичальником та не маєте прав на розподіл прибутків компанії. У будь-який момент компанія може заблокувати ваш акаунт на власний розсуд, може без попереджень змінювати та припиняти роботу своїх сервісів. За поширення інформації, що дискредитує S-Group, вас заблокують. І, нарешті, компанія не дає вам жодних гарантій, що нараховані вам суми у криптовалюті ви зможете десь використати. Будь-які претензії — лише через британський суд", — пише сайт "Полтавщина".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в Україні ще 2021 року внесла S-Group до переліку сумнівних фінансових проєктів . Те саме зробили й в росії. Їхній центробанк повідомив, що фонд S-Group має ознаки фінансової піраміди. Британський фінансовий регулятор FCA також опублікував попередження : якщо з цією фірмою щось піде не так, то інвестори навряд чи зможуть повернути свої вклади.

Блогери, які просували S-Group, спочатку пояснювали "накладки" з виплатами технічними роботами на сайті, потім — масштабним аудитом. Хоча ніхто не міг назвати ані строків, ані предмету перевірки, обіцяли, що незабаром усе налагодиться. Самі ж тим часом нагально почистили історії своїх публікацій або й зовсім, як от Роман Григораш, видалили їх. Інстаграм -сторінка Вадима Машурова не оновлюється з кінця травня цього року. Якраз з того часу, коли фінансова піраміда почала просідати. Є інформація, що він перебуває в розшуку в Україні.

До речі, деякі блогери пов’язали аудит S-Group саме з тим, що у розпал повномасштабного вторгнення компанією зацікавилися російські правоохоронці. Але, мовляв, не через ознаки фінансової піраміди, а тому, що українські лідери компанії допомагають ЗСУ через спільноту інвесторів United Invest Team. Після обшуків у російських партнерів S-Group підчистила сторінку в Instagram, видаливши з неї всі згадки про допомогу ЗСУ.

"У рф звинували S-Group не в тому, що це піраміда, а в тому, що вона фінансує ЗСУ (тобто екстремізм і фашизм) і "гражданам" стало страшно інвестувати. Думаю, це спланована акція, компанію просто зливають, засновники хочуть, щоб їх там закрили, а вони тоді скажуть, що то все політика", — так завуальовано пояснює проблему з виплатами своїм підписникам блогерка Ксюша Братченко. І додає, що в S-Group зрозуміли, що їм треба прикрити співпрацю з державою-агресором.

Українські власники компанії під час війни проводять заходи в москві

Нещодавно російський блогер Андрій Алістаров ( andrey_alistarov) , який займається журналістським розслідуванням щодо шахраїв, повідомив, що S-Group уже три тижні не виплачує грошей вкладникам, посилаючись на технічні проблеми. При цьому керівництво проєкту заспокоює інвесторів й обіцяє розв'язати проблеми з переказом коштів.

— З одного боку приємно, що в Україні навіть лідери фінансових пірамід допомагають армії, а з іншого, якщо хтось віддає на хорошу справу частину грошей, отриманих за допомогою шахрайської схеми, чи виправдовує це саму схему? Враховуючи, що у спільноти United Invest Team 19 тисяч підписників, авто для ЗСУ — це не щось надзвичайне, — каже в коментарі "Телеграфу" один з авторів аналітичної статті на сайті "Полтавщина" Едуард Ткаченко. — Ілля Крамер, зокрема, повідомив, що його батько також на фронті, й рада директорів ком'юніті United Invest Team закрила потреби його бригади, зібравши 270 тисяч гривень.

А в липні минулого року хвалився, що спільнота стала переможницею аукціону, на якому розігрувався спортивний ретро-автомобіль Дмитра Комарова, придбавши машину за один мільйон гривень, які знаменитий ведучий перерахував на допомогу нашій армії. Ймовірно, United Invest Team була створена для того, щоб вивести з-під удару російських партнерів по S-Group, адже за допомогу ЗСУ на росії можуть відправити до в’язниці, додає Едуард Ткаченко.

Але як так може бути, що компанія, засновниками якої є громадяни України, під час війни веде якісь фінансові справи з росіянами, проводить у ворожій столиці бізнес-форуми та розвиває там "бізнес"? Чомусь нікого з українських інстаблогерів і тих, хто бажає отримати легкі гроші, це не турбує. А якщо вірити блогерці Альоні Іщенко, це не турбує навіть окремих працівників силових органів, які також є інвесторами фонду.

Альона Іщенко пише, що серед її клієнтів є 2 співробітники СБУ

Хто знає, можливо, саме "окремі працівники", зрозумівши, що влипли, й ініціювали на днях "візити" своїх колег до Іллі Крамера, Марини Манюненко та Романа Григораша? У відомстві це не підтверджують і не спростовують.

Що стало приводом до обшуків — викривальна стаття на "Полтавщині" чи скарги потерпілих, достеменно сказати важко. Можливо і те, й інше. Може, це взагалі пов'язано з діяльністю S-Group на росії. Це точно знають лише правоохоронці, які ведуть цю справу, підозрюючи топових блогерів у шахрайстві.

— Навряд чи вдасться притягти їх до кримінальної відповідальності, та ця історія повинна мати для них принаймні репутаційні наслідки, — говорить Едуард Ткаченко.

Фото, відео — відкриті джерела