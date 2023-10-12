Курс доллара после 15 октября: банкир рассказал, как он будет формироваться

Эксперт рассказал, как он рассчитывается банками

После введения Нацбанком Украины режима "управляемой гибкости" доллара, американская валюта несколько подорожала и может дальше расти в цене, если регулятор решит снизить официальный курс гривны. Однако валютный рынок уже создал алгоритм, позволяющий высчитывать влияние решения НБУ о росте курса доллара на соотношение наличных доллара и гривны.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, курс наличного доллара формируется, исходя из показателей межбанковского рынка, к которому при обмене добавляют еще 1-1,5%.

По мнению эксперта, на следующей неделе, как и на предыдущей, колебания курсов на межбанке будут минимальными, так как регулятор прилагает усилия, чтобы новый этап либерализации не разрушил то, что уже удалось достичь, время от времени осуществляя мощные валютные интервенции. Именно баланс спроса и предложения держит безналичный курс от "безумных" изменений.

"Можем предположить, что со временем курсовые изменения станут заметнее, однако это не произойдет мгновенно, а займет некоторое время. Кроме того, мы видим, что одним из векторов дальнейшего развития ситуации может стать постепенное сокращение разницы между курсами межбанка и розничного до 1-1,5%. Впоследствии даже наличный и межбанковский курсы могут стать одинаковыми", — считает Тарас Лесовой.

В целом же, считает собеседник "Телеграфа", на период с 16 по 22 октября валютный коридор останется в ожидаемых и прогнозируемых ранее пределах: 37,5-38,5 грн/долл. и 39-42 грн/евро.

Напомним, по версии многих экспертов, курс доллара в Украине до конца года останется на уровне до 37,5 грн.