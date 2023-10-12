Курс долара після 15 жовтня: банкір розповів, як він формуватиметься

Експерт розповів, як він розраховується банками

Після введення Нацбанком України режиму "керованої гнучкості" долара, американська валюта дещо подорожчала і може зростати в ціні, якщо регулятор вирішить знизити офіційний курс гривні. Однак валютний ринок вже створив алгоритм, що дозволяє вираховувати вплив рішення НБУ про зростання курсу долара на співвідношення готівки долара та гривні.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, курс готівкового долара формується виходячи з показників міжбанківського ринку, до якого при обміні додають ще 1-1,5%.

На думку експерта, наступного тижня, як і попереднього, коливання курсів на міжбанку будуть мінімальними, оскільки регулятор докладає зусиль, щоб новий етап лібералізації не зруйнував те, що вже вдалося досягти, час від часу здійснюючи потужні валютні інтервенції. Саме баланс попиту та пропозиції тримає безготівковий курс від "шалених" змін.

"Можемо припустити, що згодом курсові зміни стануть помітнішими, проте це не станеться миттєво, а займе деякий час. Крім того, ми бачимо, що одним із векторів подальшого розвитку ситуації може стати поступове скорочення різниці між курсами міжбанку та роздрібного до 1-1 ,5%. Згодом навіть готівковий та міжбанківський курси можуть стати однаковими", — вважає Тарас Лєсовий.

Загалом, вважає співрозмовник "Телеграфа", на період з 16 по 22 жовтня валютний коридор залишиться в очікуваних і прогнозованих раніше межах: 37,5-38,5 грн/дол. та 39-42 грн/євро.

Нагадаємо, за версією багатьох експертів, курс долара в Україні до кінця року залишиться на рівні до 37,5 грн.