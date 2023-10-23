Военных в Украине могут лишать премий: для этого есть 8 обстоятельств

Премии входят в состав месячного денежного обеспечения

Военные, выполняющие специальные задания, могут рассчитывать на премии. Однако при некоторых обстоятельствах эти выплаты могут забрать.

Есть 8 правил, по которым дополнительные деньги не будут поступать бойцам. Как говорят специалисты "Юридической сотни" на странице Facebook, размер выплаты не может изменяться.

Премии для военных не будут поступать:

за невыход на службу (обучение) без уважительных причин – за месяц, в котором совершено такое нарушение;

за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии (в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания — за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложение дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, – за месяц, в котором такое постановление поступило в воинскую часть;

в случае наложения на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечания", — за месяц, в котором наложены дисциплинарные взыскания, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае увольнения с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим — с месяца, в котором поступил выписка из приказа об увольнении;

в случае нарушения требований законов и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб, — за месяц, в котором издан приказ о привлечении к материальной ответственности;

в случае совершения в части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, или преступлений — за месяц, в котором произошла авария, событие, связанное с гибелью людей.

Эксперты отмечают, что военнослужащим обязаны выплатить премии. Кроме того, запрещено уменьшать ее размер в течение нескольких месяцев за одно и то же нарушение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему месячная зарплата бойцов может задерживаться и когда поступают выплаты.