Хитрый план НБУ: поднять цены, запустить кредитование или вымыть деньги из бюджета – зачем центробанк снизил учетную ставку

Эксперты не пришли к единому мнению, но большинство уверены в одном

Национальный банк Украины 26 октября в очередной раз снизил учетную ставку, причем сразу на 4 процента — до 16%. При этом другие важные показатели вроде ставок по депозитным сертификатам остаются прежними – 20%, а кредиты рефинансирования – по 22%.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, что значат все эти изменения для рядовых украинцев, ведь теоретически учетная ставка может влиять на ряд важных экономических показателей. Ведь это фактически процентная ставка, которую берет НБУ, выдавая кредит коммерческому банку, и чем она ниже, тем в теории будет дешевле кредит, взятый в коммерческом банке.

Однако в украинских реалиях все не так просто, считают эксперты, чьи мнения в данном вопросе разошлись. Одни считают, что для украинцев ничего не изменится, другие же опасаются, что население ожидает рост цен.

Хитрый план?

Так, экономический эксперт Алексей Плотников считает, что теоретически снижение учетной ставки должно повлечь падение ставок по кредитам, а значит, рост кредитования. При этом ставки по депозитам для украинцев упадут. Но куда важнее – какую цель ставит перед собой НБУ на практике.

"Высокая учетная ставка – барьер на пути к инфляции, а ее снижение и более дешевые кредиты могут привести к росту цен. И тут вопрос – хочет НБУ дать экономике больше кредитов, и ради этого допустить рост цен, или центральный банк будет бороться с инфляцией другими способами. Например, оставляя высокую ставку по депозитным сертификатам в 20%, будет стимулировать банки вкладывать "лишнюю" гривну в ценные бумаги и тем самым не допускать обесценивания гривны и роста цен", — объясняет эксперт.

Вместе с тем собеседник "Телеграфа" не исключает и негативный вариант, при котором государство не будет сдерживать инфляцию, так как ставит цель получить дополнительный инфляционный доход в госбюджет в виде роста налогов.

Будет бум кредитования?

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает, что сегодняшние решения Нацбанка будут способствовать запуску кредитования.

"Депозитарные сертификаты можно будет размещать в НБУ под прежние 20%, но при условии, что на них пойдут средства с гривневых депозитов физлиц, размещенных на срок более 3 месяцев. То есть, банкам станет выгодным привлекать вкладчиков на срок более 3 месяцев, предложить им хорошую процентную ставку и размещать средства на депозитных сертификатах", — объясняет выгоду будущих вкладов для украинцев эксперт.

Прирост депозитов украинцев побудит банки выдавать больше кредитов за счет привлеченных средств, так что в экономику может пойти больше средств, что может благотворно повлиять на ее развитие. Наконец, государство может предложить новые инструменты для вложений банкам, пояснил аналитик "Телеграфу".

Изменений не будет?

"Процесс снижения ставок по гривневым депозитам начался уже после снижения учетной ставки до 20%", — объяснили "Телеграфу" в банке "Глобус". Но глобального снижения ждать не стоит.

"Ставки по депозитам "укрепят" тем, что за депозитные сертификаты НБУ по-прежнему будет платить 20% годовых, также это поможет сохранить стабильным курс доллара", — пояснил начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Экономический эксперт Борис Кушнирук не видит особой возможности для НБУ влиять на макроэкономические процессы, на которые он может воздействовать, скорее, теоретически.

"Снижение учетной ставки НБУ в теории должно было бы значить, что кредиты станут дешевле. Но есть проблема – Нацбанк не выдает кредиты напрямую бизнесу под 16%, он отдает деньги коммерческим банкам, а уже те решают, по какой процентной ставке выдать их клиентам, отдать "своим" за взятки или попросту украсть. В результате ждать дешевых кредитов экономике не стоит", — пояснил эксперт механизм выдачи кредитов в украинских реалиях.

Также не стоит преувеличивать значение учетной ставки для инфляции, которую формируют множество факторов, на которые НБУ повлиять никак не может, и курс доллара.

"Хотя у нас и введен "плавающий" курс, на деле он по-прежнему регулируется вручную из Нацбанка, и размер учетной ставки на него никак не повлияет", — резюмирует Борис Кушнирук.

Решение же НБУ снизить учетную ставку, но оставить 20% годовых по депозитарным сертификатам Нацбанка, то есть платить коммерческим банкам такую ставку за размещение своих денег в нацрегуляторе, экономический эксперт Даниил Монин считает "паразитированием".

"НБУ выбрал, что паразитирование банковской системы на бюджете — это единственная цель банковской системы, кроме перевода платежей. Ни кредитования экономики, ни кредитования бюджета, теперь не будет в принципе. Самая выгодная операция — депозитные сертификаты. Если банки купят на 500 млрд гривен, то "вымоют" из бюджета 100 млрд гривен", — пояснил "Телеграфу" эксперт.

При этом, по его словам, курс своими решениями сейчас определяет НБУ, и он будет таким, каким захочется Нацбанку.

В то же время банкиры считают, что снижение учетной ставки может положительно повлиять на стоимость кредитов для украинцев, например, на ипотеку.