Покой пока не гарантирован: сколько еще продлится магнитная буря на Земле

На светиле происходят вспышки

Астросиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни на нашей планете ожидается высокая геомагнитная активность. Однако до конца этого месяца больше не произойдет колебаний.

Вскоре состоится вспышка, которая будет направлена на Землю. Об этом сообщили учёные с сайта Spaceweather.

По их словам, солнечное пятно AR3529 повернуто лицом к Земле и быстро растет. Кроме этого, оно имеет магнитное поле "бета-гамма", представляющее угрозу для сильных солнечных вспышек класса М. На этой неделе вероятны геоэффективные взрывы.

Согласно данным ресурса Meteoagent, сейчас магнитное поле планеты страдает от геомагнитного шторма 6 баллов, который равен средней силе.

После того, 21 декабря, магнитная буря снизит свою силу до 5 баллов, однако уже в пятницу, 22 декабря, возобновится до уровня слабого шторма.

А уже после продолжительного колебания каких-либо возмущений до конца декабря не предвидится.

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