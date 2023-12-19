Укр

Магнитная буря не собирается завершаться: когда на Земле будет ее пик

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Солнце
Солнце. Фото Pixabay

Декабрь еще "потешит" землян красными днями

Солнечная активность уже который день не утихает, а на Земле бушует магнитная буря. Ее максимальная сила не превышает 6 баллов.

Геомагнитный шторм продержится еще 3 дня. Такой прогноз дали учёные с сайта Meteoagent.

19 декабря на нашей планете происходит магнитная буря, мощность которой в течение дня не будет увеличиваться более 6 баллов. Следующие сутки, 20 декабря, будет бушовать шторм, который снизится до 5 баллов, однако 21 декабря возобновится до уровня, который был во вторник.

После того, с 22 по 31 декабря, каких-либо колебаний не предвидится.

Между тем, ученые с сайта Spaceweather, опираясь на статью на сайте ScienceDirekt, уверены, что солнечная активность может влиять на погоду на планете.

"Большой сюрприз: это планета Нептун, которая находится в 2,5 миллиарда миль от Солнца. На снимках, сделанных космическим телескопом Hubble в течение 28 лет, видны яркие облака, которые формируются синхронно с 11-летним солнечным циклом", — говорят специалисты.

Облачность, которая присутствует на Нептуне, кажется причиной солнечной активности, а не четырьмя сезонами планеты, каждая из которых длится примерно 40 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на Солнце образуются вспышки. Ученые обнародовали фото, как на светильнике создаются взрывы.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График