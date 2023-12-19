Магнитная буря не собирается завершаться: когда на Земле будет ее пик

Декабрь еще "потешит" землян красными днями

Солнечная активность уже который день не утихает, а на Земле бушует магнитная буря. Ее максимальная сила не превышает 6 баллов.

Геомагнитный шторм продержится еще 3 дня. Такой прогноз дали учёные с сайта Meteoagent.

19 декабря на нашей планете происходит магнитная буря, мощность которой в течение дня не будет увеличиваться более 6 баллов. Следующие сутки, 20 декабря, будет бушовать шторм, который снизится до 5 баллов, однако 21 декабря возобновится до уровня, который был во вторник.

После того, с 22 по 31 декабря, каких-либо колебаний не предвидится.

Между тем, ученые с сайта Spaceweather, опираясь на статью на сайте ScienceDirekt, уверены, что солнечная активность может влиять на погоду на планете.

"Большой сюрприз: это планета Нептун, которая находится в 2,5 миллиарда миль от Солнца. На снимках, сделанных космическим телескопом Hubble в течение 28 лет, видны яркие облака, которые формируются синхронно с 11-летним солнечным циклом", — говорят специалисты.

Облачность, которая присутствует на Нептуне, кажется причиной солнечной активности, а не четырьмя сезонами планеты, каждая из которых длится примерно 40 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на Солнце образуются вспышки. Ученые обнародовали фото, как на светильнике создаются взрывы.