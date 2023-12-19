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Магнітна буря не збирається завершуватись: коли на Землі буде її пік

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Pixabay

Грудень ще "потішить" землян червоними днями

Сонячна активність вже який день поспіль не вщухає, а на Землі вирує магнітна буря. Її максимальна сила не перевищує 6 балів.

Геомагнітний шторм протримається ще 3 дні. Такий прогноз дали вчені з сайту Meteoagent.

Наразі, 19 грудня, на нашій планеті відбувається магнітна буря, потужність якої протягом дня не збільшуватиметься понад 6 балів. Наступної доби, 20 грудня, бушуватиме шторм, який знизиться до 5 балів, однак 21 грудня поновиться до рівня, який був у вівторок.

Після того, з 22 по 31 грудня, будь-яких коливань не передбачається.

Тим часом вчені з сайту Spaceweather, опираючись на статтю на сайті ScienceDirekt, впевнені, що сонячна активність може впливати на погоду на планеті.

"Великий сюрприз: це планета Нептун, яка знаходиться на відстані 2,5 мільярда миль від Сонця. На знімках, зроблених космічним телескопом Hubble протягом 28 років, видно яскраві хмари, які формуються синхронно з 11-річним сонячним циклом", — кажуть фахівці.

Хмарність, яка присутня на Нептуні, здається є причиною ​​сонячної активності, а не чотирма сезонами планети, кожна з яких триває приблизно 40 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на Сонці утворюються спалахи. Вчені оприлюднили фото, як на світилі створюються вибухи.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік