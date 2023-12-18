Сонце продовжує мучити Землю магнітною бурею: коли сила шторму буде падати

Штормитиме майже до кінця цього тижня

На Землі триває затяжний геомагнітний шторм, максимальний пік якого не сягає вище 6 балів. Він має протриматись ще декілька днів.

Протягом найближчих трьох днів магнітна буря не зменшуватиметься нижче середньої потужності. Такий прогноз дали астросиноптики на сайті Meteoagent.

Наразі, 18 грудня, панує коливання, К-індекс (градація потужності) якого дорівнює 6 балам. Він буде триматись 19 та 20 грудня і сила магнітної бурі, ймовірно, може зменшити свій вплив до невеликого збурення 4 балів 21 грудня.

Потім, згідно з прогнозом, 22 грудня має поновитись геомагнітний шторм, але трошки слабше минулого — 5 балів сили. Наступного дня, 23 грудня, його потужність слабшатиме до 4 балів.

Водночас вчені на сайті Spaceweather показали фото Полярного сяйва, яке було викликано невеликим викидом корональної маси (СМЕ) від сонячного спалаху.

"Я міг бачити їх навіть без камери" — каже Кашмір Вільямс, який сфотографував експозицію з Неа-Бей, штат Вашингтон.

Вогні з’явилися 17 грудня, коли Земля проходила крізь намагнічений слід CME. Переривчасті незначні геомагнітні шторми від цього відносно незначного викиду викликали полярні сяйва від Канади до Скандинавії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої погоди готуватись українцям найближчим днями.