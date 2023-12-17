Рано розслаблятися: до нового року Землю протаранить ще одна потужна магнітна буря, коли на неї чекати

Вона буде коротка, але потужна

Магнітні бурі прямо зараз атакують Землю. Однак у грудні це не єдиний "сюрприз", який подарує нам космічна погода.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних метеорологів, розповідає про те, коли чекати на наступну потужну магнітну бурю. На жаль, судячи з прогнозів, вона очікується вже скоро — 22 грудня.

Її К-індекс (градація потужності) дорівнює 5 балам — потужний геомагнітний шторм. Але, на щастя, вона буде короткою — лише один день. Далі рівень шторму знизиться до 4 балів, а після цього він взагалі затихне.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик назвав регіони України, де скоро похолодає.