Найближчі дні точно будуть "червоні": коли землянам готуватись до піку магнітної бурі

Сонце вирішило не чекати свят і влаштувало "емоційні гойдалки"

Триденний геомагнітний шторм, який несподівано впав на нашу планету, не перевищуватиме 6 балів потужності. Максимальна його сила прогнозується на цих вихідних.

Малі магнітні бурі класу G1 можливі 15 або 16 грудня у відповідь на вхідний потік сонячного вітру з "вбудованим" у нього прихованим викидом корональної маси (CME), кажуть вчені з сайту Spaceweather. Рівень шторму може перерости до категорії G2 (помірний) або G3 (сильний) 17 грудня.

Таку думку мають і астросиноптики з сайту Meteoagent. Вони оновили та оприлюднили графік магнітних коливань у грудні.

З 15 і до 17 грудня прогнозується магнітна буря, максимальний рівень потужності якої сягатиме 6 балів. Після того, 18 грудня, її сила ослабне до 4 балів, але вже 19 грудня поновиться слабкий геомагнітний шторм 5 балів.

Однак, через 2 дні "тиші", Землю 22 грудня знову турбуватиме слабкий шторм, який наступного дня зменшить свою силу до невеликого збурення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які міста Україні можуть готуватись до потеплішання найближчим часом.