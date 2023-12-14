Несподівані зміни: на Землі вируватиме триденна магнітна буря

Коливання не перевищуватимуть 6 балів

Хоча астросиноптики не давали жодного натяку на сильні геомагнітні коливання до кінця цього тижня, однак скоро на нашій планеті відбудеться триденний шторм.

Як повідомляють вчені з сайту Meteoagent, наразі на Землі відбувається невелике збурення 4 балів. Воно протримається всього один день.

З 15 і до 17 грудня прогнозується магнітна буря, максимальний рівень потужності якої сягатиме 6 балів. Після того, 18 грудня, її сила ослабне до 4 балів, але вже 19 грудня поновиться слабкий геомагнітний шторм 5 балів.

Згідно з графіком, після масштабного коливання, найближча магнітна буря передбачається 22 грудня. Її сила не перевищуватиме 5 балів. Наступного дня, 23 грудня, сонячна активність знизиться.

Варто зауважити, що геомагнітні шторми мають види: 5 балів та вище – потужні бурі червоного рівня, 4 бали – невелике збурення, а нижче 3 балів – сонячна активність на найнижчому рівні (магнітосфера Землі знаходиться в стані спокою).

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