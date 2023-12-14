Неожиданные изменения: на Земле будет бушевать трехдневная магнитная буря

Колебания не будут превышать 6 баллов

Хотя астросиноптики не давали никакого намека на сильные геомагнитные колебания до конца этой недели, однако в скором времени на нашей планете произойдет трехдневный шторм.

Как сообщают ученые с сайта Meteoagent, на Земле происходит небольшое возмущение 4 баллов. Оно продержится всего один день.

С 15 и по 17 декабря прогнозируется магнитная буря, максимальный уровень мощности которой будет достигать 6 баллов. После того, 18 декабря ее сила ослабнет до 4 баллов, но уже 19 декабря возобновится слабый геомагнитный шторм 5 баллов.

Согласно графику, после масштабного колебания, ближайшая магнитная буря предполагается 22 декабря. Ее сила не будет превышать 5 баллов. На следующий день, 23 декабря, солнечная активность снизится.

Следует заметить, что геомагнитные штормы имеют виды: 5 баллов и выше – мощные бури красного уровня, 4 балла – небольшое возмущение, а ниже 3 баллов – солнечная активность на самом низком уровне (магнитосфера Земли находится в состоянии покоя).

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