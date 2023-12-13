График магнитных бурь расписан: когда землянам ждать следующего колебания

Солнце никак не хочет успокоиться

Ученые прогнозировали, что магнитосфера нашей планеты в течение декабря 2 раза будет страдать от геомагнитного шторма и 4 раза — от возмущения.

Согласно данным астросиноптического сайта Meteoagent, сейчас солнечная активность в активном состоянии. Возмущение 4 баллов продержится весь день, 13 декабря.

Затем, через один день, возобновится небольшое колебание 4 баллов (15 декабря). Однако снова на планете, в течение 16-17 декабря, будет геомагнитный штиль. А 18 декабря должно произойти увеличение активности светила до 4 баллов, чтобы 19 декабря началась слабая магнитная буря 5 баллов.

По прогнозу астросиноптиков, с 20 по 21 декабря в очередной раз ожидается штиль, который 22 декабря перерастет в шторм 5 баллов. На следующий день снизится до небольшого возмущения.

Как сообщают ученые с сайта Spaceweather, Земля попала в поток обломков 3200 Phaethon, источника ежегодного метеорного потока Геминиды. Минувшей ночью, 11-12 декабря, камеры NASA зафиксировали 23 огненных шара Геминид над США.

Синоптики ожидают, что пик ливня достигнет 13-14 декабря, когда на темных участках неба будет видно 100 метеоров в час.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна.