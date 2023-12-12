Солнце пока молчит: когда Земля будет страдать от магнитных бурь

Ученые обновили график колебаний

Астросиноптики прогнозировали, что в течение этого месяца на Земле ожидается 2 геомагнитных шторма и 2 возмущения. Ближайшее колебание должно состояться 13 декабря.

Как сообщается на сайте Meteoagent, в настоящее время царит геомагнитная тишина, мощность которой не превышает 3 баллов. Она продержится всего день, а уже в среду увеличится до 4 баллов.

Затем оно должно немного ослабнуть, но уже 18 декабря возобновит свою силу до 4 баллов. На следующий день, 19 декабря, увеличится до магнитной бури 5 баллов, что равняется слабой.

После двух дней низкой солнечной активности, уже 22 декабря на Землю снова упадет геомагнитный шторм 5 баллов, а вскоре, 23 декабря, он ослабнет до возмущения.

Стоит напомнить, что магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а затем взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды в Украине до конца декабря и рассказал, будет ли снег под Новый год.