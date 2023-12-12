Сонце поки мовчить: коли Земля потерпатиме від магнітних бур

Вчені оновили графік коливань

Астросиноптики прогнозували, що протягом цього місяця на Землі очікується 2 геомагнітних шторми та 2 збурення. Найближче коливання має відбутись 13 грудня.

Як повідомляється на сайті Meteoagent, наразі панує геомагнітна тиша, потужність якої не перевищує 3 бали. Вона протримається всього день, а вже у середу збільшиться до збурення 4 балів.

Потім воно має трохи ослабнути, але вже 18 грудня поновить свою силу до 4 балів. Наступного дня, 19 грудня, збільшиться до магнітної бурі 5 балів, що дорівнює слабкій.

Після двох днів низької сонячної активності вже 22 грудня на Землю знову впаде геомагнітний шторм 5 балів, а незабаром, 23 грудня, він ослабне до збурення.

Варто нагадати, що магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди в Україні до кінця грудня та розповів, чи буде сніг під Новий рік.