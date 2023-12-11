"Червоних" днів ще вистачить: коли землянам чекати на магнітні бурі до кінця грудня

Коливання не перевищуватимуть 5 балів

Астросиноптики прогнозували, що найближчим днями сонячна активність може збільшитись, тому варто було чекати на геомагнітні шторми. Найближча буря відбувається вже 11 грудня.

Як повідомляється на сайті Meteoagent, наразі на Землі панує буря, потужність якої дорівнює 5 балам, що означає слабкі коливання. Вона протримається лише один день.

Однак, за словами вчених, до кінця грудня прогнозується ще 2 магнітні бурі та 2 збурення.

Згідно з графіком сонячної активності, 18 грудня прогнозується невелике збурення 4 балів, яке вже наступного дня, 19 грудня, переросте у магнітну бурю 5 балів, тобто слабку.

Після двох днів тиші, 22 грудня, має поновитись геомагнітний шторм, потужність якого не сягатиме вище 5 балів. Він пануватиме на Землі один день.

І останній день цього місяця, 31 грудня, принесе з собою ще одне невелике збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у світила зникають магнітні поля. Така подія на Сонці відбувається кожні 11 років, коли воно знаходиться на порозі нового сонячного циклу.