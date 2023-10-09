Магнітні полюси Сонця на межі зникнення: чи призведе це до геомагнітних бур на Землі

На світилі очікуються зміни, які проходять кожні 11 років

Геомагнітний шторм, який декілька днів турбував магнітосферу Землі нарешті закінчився. За прогнозом астросиноптиків, до кінця цього місяця більше не відбудеться магнітних бур.

Як повідомляє сайт Meteoagent, друга та треті декади жовтня принесуть невеликі магнітні збурення 4 балів. Вони не несуть ніякої небезпеки для нашої планети.

У другій частині цього місяця очікується геомагнітне збурення 4 балів — 10 та 13-14 жовтня.

А потім, через великий проміжок часу, 30 жовтня, на Землі поновиться геомагнітне збурення 4 балів.

Водночас вчені з сайту Spaceweather кажуть, що магнітні полюси Сонця потроху зникають.

Недавні вимірювання Сонячно-динамічної обсерваторії NASA виявили швидке ослаблення магнітних полів у полярних регіонах Сонця. Північний і південний магнітні полюси знаходяться на межі зникнення. Це призведе до повної зміни глобального магнітного поля Сонця, можливо, до кінця року.

"Якби це відбувалося на Землі, була б повсюдна тривога. Минулі зміни магнітного поля нашої планети були пов’язані з лихами, починаючи від раптової зміни клімату і закінчуючи вимиранням неандертальців. На Сонці це не так вже й страшно", — кажуть фахівці.

За словами одного з вчених, Тодда Хуксема, зникнення магнітного поля трапляється кожні 11 років, коли Сонце знаходиться на порозі сонячного максимуму. Зникнення полюсів і інверсія магнітного поля (Ред. Зміна магнітного поля великої зірки, під час якого відбувається переміна магнітних полюсів) спостерігалися на піку кожного окремого сонячного циклу з того часу, як астрономи навчилися вимірювати магнітні поля на світилі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, навіщо вчені робили знімки Нептуна протягом майже 30 років.