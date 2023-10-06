Магнітна буря ніяк не "відчепиться" від Землі: чи довго вона ще триватиме

Вчені оприлюднили графік

Прогнози астросиноптиків, щодо слабкої магнітної бурі, не змінились. Геомагнітний шторм триматиметься на нашій планеті до кінця цього тижня і не сягатиме вище 5 балів потужності.

Як повідомляє сайт Meteoagent, магнітна буря охопила магнітосферу Землі ще 3 жовтня. Однак вона протягом трьох днів не збільшувала свою силу.

Вона мала піти на спад до 5 жовтня. Але за оновленим даним ця буря затяглася і її вплив триватиме 6, 7 та 8 жовтня. І лише 9 жовтня вона зміниться на невелике геомагнітне збурення 2 балів потужності.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.