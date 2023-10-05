Штормитиме ще три дні: якої потужності очікується магнітна буря на Землі

Метеозалежним варто підготуватись до коливань

Хоча астросиноптики казали, що геомагнітний шторм протримається лише пару днів, але за добу магнітна буря змінила свій "настрій". Вона прогнозується слабкою, але тривалою.

Як повідомляють на сайті Spaceweather, викид корональної маси (CME) може вплинути на магнітне поле Землі 7 жовтня. Він покинув Сонце 3 жовтня й удар, якщо він станеться, може спровокувати незначну геомагнітну бурю класу G1.

Водночас астросинпотики з сайту Meteoagent попереджають про чотириденну магнітну бурю, яка не сягатиме вище 5 балів потужності.

Геомагнітний шторм почав турбувати магнітосферу Землі ще 3 жовтня. І хоча він мав відбутись лише 4 та 6 жовтня, але він протримається до 8 жовтня. Його потужність не падатиме нижче К-індексу 5.

Однак після того, з 9 по 14 жовтня, на нашій планеті буде геомагнітна тиша.

Але, в кінці місяця передбачаються невеликі магнітні збурення. Зокрема 28-29 та 31 жовтня. Їх потужність не перевалить межу 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на жовтень від Ігоря Кибальчича. Він запевняє, що цей місяць принесе українцям несподівану небезпеку з опадами.