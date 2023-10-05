Будет штормить еще три дня: какой мощности ожидается магнитная буря на Земле

Метеозависимым следует подготовиться к колебаниям

Хотя астросиноптики говорили, что геомагнитный шторм продержится всего пару дней, но за сутки магнитная буря сменила свое "настроение". Она прогнозируется слабой, но продолжительной.

Как сообщают на сайте Spaceweather, выброс корональной массы (CME) может повлиять на магнитное поле Земли 7 октября. Он вылетел с Солнца 3 октября и удар, если он произойдет, может спровоцировать незначительную геомагнитную бурю класса G1.

В то же время астросинпотики с сайта Meteoagent предупреждают о четырехдневной магнитной буре, не достигающей выше 5 баллов мощности.

Геомагнитный шторм начал беспокоить магнитосферу Земли еще 3 октября. И хотя он должен был состояться только 4 и 6 октября, он продержится до 8 октября. Его мощность не будет падать ниже К-индекса 5.

Однако после того, с 9 по 14 октября на нашей планете будет геомагнитная тишина.

Но, в конце месяца предполагаются небольшие магнитные возмущения. В частности, 28-29 и 31 октября. Их мощность не перевалит за пределы 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в октябре от Игоря Кибальчича. Он уверяет, что этот месяц принесет украинцам неожиданную опасность с осадками.