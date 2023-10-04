Солнце снова играется: когда магнитная буря на Земле будет достигать максимума

Появился обновленный график

На Земле царит геомагнитный шторм, который, вероятно, был вызван выбросом корональной массы (СМЕ) из Солнца. Теперь ее мощность достигает 5 баллов, то есть слабая.

Как сообщает сайт Meteoagent, она продолжается уже второй день подряд. В среду, 4 октября, ее влияние ожидается до конца дня.

В четверг, 5 октября, буря немного пойдет на убыль (до небольшого возмущения) – к К-индексу 4. Однако уже на следующий день возобновится слабая магнитная буря, которая будет доходить до К-индекса 5.

Что такое магнитные бури

Магнитная или солнечная буря – это процесс, при котором всплески солнечной энергии рассеиваются по сторонам. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы. Энергия при этом рассеивается по всем направлениям, включая Землю.

Последствия этого столкновения могут быть разными – полярные сияния, нарушения работы спутников, GPRS, электросетей, ухудшение мобильной связи.

Следует отметить, что геомагнитные штормы имеют виды: К-индекс 5 и выше – мощные бури красного уровня, от К-индекса 4 до К-индекса 3 – бурые средней мощности, ниже К-индекса 3 – слабые бури.

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