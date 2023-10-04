Сонце знову грається: коли магнітна буря на Землі сягатиме максимуму

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На Землі панує геомагнітний шторм, який, ймовірно, був викликаний викидом корональної маси (СМЕ) з Сонця. Наразі її потужність сягає 5 балів, тобто слабка.

Як повідомляє сайт Meteoagent, вона триває вже другий день поспіль. У середу, 4 жовтня, її вплив очікується до кінця дня.

В четвер, 5 жовтня, буря трохи піде на спад (до невеликого збурення) – до К-індексу 4. Однак вже наступного дня поновиться слабка магнітна буря, яка сягатиме К-індексу 5.

Що таке магнітні бурі

Магнітна або сонячна буря – це процес, при якому сплески сонячної енергії розсіюються у всі сторони. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси. Енергія при цьому розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Наслідки цього зіткнення можуть бути різні – полярні сяйва, порушення роботи супутників, GPRS, електромереж, погіршення мобільного зв’язку.

Варто наголосити, що геомагнітні шторми мають види: К-індекс 5 та вище – потужні бурі червоного рівня, від К-індексу 4 до К-індексу 3 – бурі середньої потужності, нижче К-індексу 3 – слабкі бурі.

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