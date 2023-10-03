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Ймовірність вибуху складає 40%: чи призведе сонячна пляма до магнітної бурі на Землі

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Сонце та Земля
Сонце та Земля. Фото На пенсії

Метеозалежним варто заздалегідь підготуватись

Астросиноптики оприлюднили графік геомагнітних штормів у жовтні. Найближча магнітна буря прогнозується вже 3-4 жовтня.

Як повідомляють вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) для сайту Spaceweather, нестабільна сонячна пляма звернена прямо до Землі. AR3450 має нестабільне магнітне поле, яке містить енергію для сонячних спалахів класу М (сильних).

Ймовірність виверження з сонячної плями 3 жовтня становить 40%.

Окрім того, вони показали зображення Сонця на якому у вересні було аж 134 плями — у північній півкулі становила 90, а в південній лише 44. Насправді це не є чимось незвичайним, коли північна та південна півкулі Сонця не синхронізовані. Ще в 19 столітті піонери сонячного циклу Споерер (1889) і Маундер (1890) відзначили, що часто були тривалі періоди часу, коли більшість сонячних плям виявлялися переважно в одній півкулі, а не в іншій.

Згідно з даними сайту Meteoagent сонячна активность з К-індексом 5 (слабкий сонячний шторм) триватиме 3-4 жовтня. А К-індекс 4 (невелике магнітне збурення) прогнозується 5 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у жовтні цього року. Метеоролог розповіла, де будуть максимальні опади.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік