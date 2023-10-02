Сонце бушуватиме: коли у жовтні відбудуться магнітні бурі на Землі

Цей місяць майже буде схожий на минулий

Вересень довго та сильно турбував магнітосферу Землі геомагнітними штормами. Астросиноптики запевняють, що жовтень також приготував сонячні спалахи, однак вони очікуються не такими потужними.

Як повідомляє сайт Spaceweather, ймовірність сонячних спалахів класу М (сильні) 2 жовтня становить 45%. Найімовірнішим джерелом вибуху є комплекс сонячних плям AR3451-52, який з’явився на вихідних з нестабільним магнітним полем.

Згідно з даними сайту Meteoagent, у першій декаді місяця відбудеться одразу невелике геомагнітне збурення 4 балів потужності, яке прогнозується 2 та 5 жовтня. Між цими датами передбачається дводенна магнітна буря, яка сягатиме К-індексу 5 (слабка) — 3 та 4 жовтня.

Потім, з 6 по 27 жовтня на Землі пануватиме геомагнітна тиша. Протягом цих днів передбачається низька геомагнітна активність в межах 1-3 балів.

І вже після великої паузи землянам варто готуватись до поновлення геомагнітного збурення 4 балів 28 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що більшість ссавців можуть зникнути.