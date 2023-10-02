Солнце будет бушевать: когда в октябре произойдут магнитные бури на Земле

Этот месяц почти будет похож на прошлый

Сентябрь долго и сильно беспокоил магнитосферу Земли геомагнитными штормами. Астросиноптики уверяют, что октябрь также приготовил солнечные вспышки, однако они ожидаются не столь мощными.

Как сообщает сайт Spaceweather, вероятность солнечных вспышек класса М (сильные) 2 октября составляет 45%. Наиболее вероятным источником взрыва является комплекс солнечных пятен AR3451-52, появившийся на выходных с нестабильным магнитным полем.

Согласно данным сайта Meteoagent, в первой декаде месяца произойдет сразу небольшое геомагнитное возмущение 4 баллов мощности, которое прогнозируется 2 и 5 октября. Между этими датами предполагается двухдневная магнитная буря, которая будет достигать К-индекса 5 (слабая) — 3 и 4 октября.

Затем, с 6 по 27 октября на Земле будет царить геомагнитная тишина. В эти дни предусматривается низкая геомагнитная активность в пределах 1-3 баллов.

И уже после большой паузы землянам следует готовиться к возобновлению геомагнитного возмущения 4 баллов 28 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большинство млекопитающих могут исчезнуть.