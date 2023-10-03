Вероятность взрыва составляет 40%: приведет ли солнечное пятно к магнитной буре на Земле

Метеозависимым следует заранее подготовиться

Астросиноптики обнародовали график геомагнитных штормов в октябре. Ближайшая магнитная буря прогнозируется уже 3-4 октября.

Как сообщают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) для сайта Spaceweather, нестабильное солнечное пятно обращено прямо к Земле. AR3450 имеет нестабильное магнитное поле, содержащее энергию для солнечных вспышек класса М (сильных).

Вероятность извержения из солнечного пятна 3 октября составляет 40%.

Кроме того, они показали изображение Солнца на котором в сентябре было 134 пятна — в северном полушарии составляло 90, а в южном только 44. На самом деле это не является чем-то необычным, когда северное и южное полушарии Солнца не синхронизированы. Еще в 19 веке пионеры солнечного цикла Споэрер (1889) и Маундер (1890) отметили, что часто были длительные периоды времени, когда большинство солнечных пятен обнаруживались преимущественно в одном полушарии, а не в другом.

Согласно данным сайта Meteoagent, солнечная активность с К-индексом 5 (слабый солнечный шторм) продлится 3-4 октября. К-индекс 4 (небольшое магнитное возмущение) прогнозируется 5 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в октябре этого года. Метеоролог рассказал, где будут максимальные осадки.