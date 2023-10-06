Магнитная буря никак не "отстанет" от Земли: долго ли она еще продлится

Ученые обнародовали график

Прогнозы астросиноптиков относительно слабой магнитной бури не изменились. Геомагнитный шторм будет держаться на нашей планете до конца этой недели и не будет превышать 5 баллов мощности.

Как сообщает сайт Meteoagent, магнитная буря охватила магнитосферу Земли еще 3 октября. Однако она в течение трех дней не увеличивала свою силу.

Она должна была пойти на убыль до 5 октября. Но по обновленным данным эта буря затянулась и ее влияние будет продолжаться 6, 7 и 8 октября. И только 9 октября она сменится небольшим геомагнитным возмущением 2 баллов мощности.

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.