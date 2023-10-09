Магнитные полюсы Солнца на грани исчезновения: приведет ли это к геомагнитным бурям на Земле

На светиле ожидаются изменения, проходящие каждые 11 лет

Геомагнитный шторм, несколько дней беспокоивший магнитосферу Земли, наконец-то закончился. По прогнозу астросиноптиков, до конца этого месяца больше не произойдет магнитных бурь.

Как сообщает сайт Meteoagent, вторая и третья декады октября принесут небольшие магнитные возмущения 4 балла. Они не представляют никакой опасности для нашей планеты.

Во второй части этого месяца ожидается геомагнитное возмущение 4 баллов — 10 и 13-14 октября.

А затем, спустя большой промежуток времени, 30 октября, на Земле возобновится геомагнитное возмущение 4 балла.

В то же время ученые с сайта Spaceweather говорят, что магнитные полюса Солнца постепенно исчезают.

Недавние измерения Солнечно-динамической обсерватории NASA обнаружили скорейшее ослабление магнитных полей в полярных регионах Солнца. Северный и южный магнитные полюса находятся на грани исчезновения. Это приведет к полному изменению глобального магнитного поля Солнца, возможно, к концу года.

"Если бы это происходило на Земле, была бы повсеместная тревога. Прошлые изменения магнитного поля нашей планеты были связаны с бедствиями, начиная от внезапного изменения климата и заканчивая вымиранием неандертальцев. На Солнце это не так уж страшно", — говорят специалисты.

По словам одного из ученых, Тодда Хуксема, исчезновение магнитного поля происходит каждые 11 лет, когда Солнце находится на пороге солнечного максимума. Исчезновение полюсов и инверсия магнитного поля (Ред. Изменение магнитного поля большой звезды, во время которого происходит смена магнитных полюсов) наблюдались на пике каждого отдельного солнечного цикла с тех пор, как астрономы научились измерять магнитные поля на светиле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, зачем ученые делали снимки Нептуна на протяжении почти 30 лет.