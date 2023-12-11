"Красных" дней еще хватит: когда землянам ждать магнитные бури до конца декабря

Колебания не будут превышать 5 баллов

Астросиноптики прогнозировали, что в ближайшие дни солнечная активность может увеличиться, поэтому стоило ожидать геомагнитных штормов. Ближайшая буря проходит уже 11 декабря.

Как сообщается на сайте Meteoagent, на Земле царит буря, мощность которой равна 5 баллам, что означает слабые колебания. Она продержится всего один день.

Однако, по словам ученых, до конца декабря прогнозируется еще 2 магнитных бури и 2 возмущения.

Согласно графику солнечной активности, 18 декабря прогнозируется небольшое возмущение 4 баллов, которое уже на следующий день, 19 декабря, перерастет в магнитную бурю 5 баллов, то есть слабую.

После двух дней тишины, 22 декабря, возобновится геомагнитный шторм, мощность которого не будет достигать выше 5 баллов. Он будет царить на Земле один день.

И последний день этого месяца, 31 декабря, принесет с собой еще одно небольшое возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у светила исчезают магнитные поля. Такое событие на Солнце происходит каждые 11 лет, когда он находится на пороге нового солнечного цикла.