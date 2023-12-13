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Графік магнітних бур розписаний: коли землянам чекати на наступне коливання

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Сонце Новина оновлена 13 грудня 2023, 11:28
Сонце. Фото freepik.com

Сонце ніяк не хоче схаменутись

Вчені прогнозували, що магнітосфера нашої планети протягом грудня 2 рази потерпатиме від геомагнітного шторму та 4 рази — від збурення.

Згідно з даними астросиноптичного сайту Meteoagent, наразі сонячна активність в активному стані. Збурення 4 балів протримається весь день, 13 грудня.

Потім, через один день, поновиться невелике коливання 4 балів (15 грудня). Однак знову на планеті, протягом 16-17 грудня, буде геомагнітний штиль. А 18 грудня має відбутись збільшення активності світила до 4 балів, аби 19 грудня почалась слабка магнітна буря 5 балів.

За прогнозом астросиноптиків, з 20 по 21 грудня вчергове очікується штиль, який 22 грудня переросте в шторм 5 балів. Наступного дня зменшиться до невеликого збурення.

Як повідомляють вчені з сайту Spaceweather, Земля потрапила в потік уламків 3200 Phaethon, джерела щорічного метеорного потоку Гемініди. Минулої ночі, 11-12 грудня, камери NASA зафіксували 23 вогняні кулі Гемінід над США.

Синоптики очікують, що пік зливи досягне 13-14 грудня, коли на темних ділянках неба буде видно 100 метеорів на годину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік