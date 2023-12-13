До +12 градусів: у яких містах України до кінця робочого тижня суттєво потеплішає

Подекуди очікується потепління, а десь випадуть опади

До кінця робочого тижня майже на всій території України падатиме атмосферний тиск, а температура повітря навпаки зростатиме. Однак на потепління не варто чекати жителям сходу та півночі.

Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарях "Телеграфу". Він зазначив, що стовпчики термометрів 14 грудня на більшості територій України покажуть до +3°С, але в Криму та на півдні Одеської області повітря прогріється до +12°С.

Синоптик також попередив українців про несприятливі погодні умови, пов’язані з туманами. Через них суттєво буде обмежена видимість, що важливо враховувати водіям та пішоходам.

"Місцями по Україні спостерігатимуться тумани, які призведуть до погіршення дальності видимості до 200-500 метрів, тому слід бути уважними та обережними на дорогах", — сказав Кібальчич.

Вже в п’ятницю 15 грудня почне зміщуватися південний циклон, тож в Україні знизиться температура. На півночі та заході країни очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Буде досить вітряно, пориви досягнуть 9-14 м/с.

Зазначимо, що вихідні в Україні розпочнуться зі снігопаду та заморозків до -5°С. Майже скрізь, окрім півдня країни, очікується ожеледиця.

Раніше "Телеграф" опублікував прогноз погоди в Україні на середину грудня 2023 року. На українців чекає кілька незвичайних сюрпризів.