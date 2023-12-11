Українці, готуйтеся до сюрпризів: синоптик озвучив прогноз погоди на середину грудня

Температура повітря помітно підвищиться до відлиги

В Україні протягом найближчих десяти днів погода буде мінливою. У ці дні буде велика кількість опадів, коливання атмосферного тиску, але комфортні температурні показники.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, останнім часом погодні умови склалися таким чином, що разом із стійкими південними вітрами в Україну надходить вологе та тепле повітря з території Середземного моря та країн Балканського півострова.

"Завдяки цьому, температурне тло в цілому по країні близько норми, на півдні вище норми на 1 – 4 °С. Небо переважно затягнуте щільними хмарами, з яких періодично випадають опади різних типів – від мряки та дощу до снігу та крижаної крупи. У найближчі дні ситуація істотно не зміниться", — сказав він.

За прогнозами синоптика, з 12 по 14 грудня утримається нестійка, волога погода з опадами, місцями помірними. Атмосферний тиск поступово падатиме, а температура повітря помітно підвищиться аж до відлиги, за винятком крайньої півночі та сходу. При цьому вночі температура становитиме від 0 до -5 °С, днем -3…+3 °С. У південній частині та Криму буде тепліше вночі +1…+6°С, удень +5…+10°С.

"14 грудня у Криму та на півдні Одеської області місцями до +12 °С. Крім того, місцями по Україні спостерігатимуться тумани, які призведуть до погіршення дальності видимості до 200 – 500 метрів, тому слід бути уважними та обережними на дорогах", — пояснив Кібальчич.

15 грудня через Україну переміститься південний циклон. Після цього температурне тло знизиться на кілька градусів. Під час проходження циклону очікуються дощі у північних та західних областях сніг та мокрий сніг, а також посилення північно-західного вітру до 9 – 14 м/с.

16 грудня в Україні подекуди буде невеликий сніг. Вночі температура повітря становитиме від 0 до -5 °С, вдень — від -3 до +2 °С. У Карпатах та на крайній півночі вночі морози зміцніють до -6...-11°С, вдень -3...-8°С. На дорогах більшості областей, окрім південної половини, можлива ожеледь.

У неділю , 17 грудня, очікується розвиток потужного антициклону над центральною Європою. Його гребінь розгорнеться у бік України. Внаслідок цього атмосферний тиск на короткий період часу зросте й опадів не буде.

Проте вже вдень 18 грудня, просідання балки зниженого тиску з півночі принесе в Україну нову порцію опадів у вигляді снігу та мокрого снігу. Тривалими вони не будуть. І вже з 19 по 21 грудня знову очікується переважання поля високого тиску. При цьому температура повітря буде вночі від 0 до -5, вдень від -2 до +4.

У Криму та на півдні Одеської області середньодобова температура буде стабільно вищою за 0 °C. На карті, якою поділився синоптик, показано прогноз аномалії кількості опадів у Європі на період з 10 по 17 грудня 2023 року. : Таким чином, на найближчі 10 днів погодні умови очікуються мінливими, із кількістю опадів, коливаннями атмосферного тиску та комфортними температурними показниками. Сніговий покрив буде нестійким, а в центральних та південних регіонах повна його відсутність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди в Україні до кінця грудня та розповів, чи буде сніг під Новий рік.